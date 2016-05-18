قنصل فلسطين بالإسكندرية والمحافظ يفتتحان معرضا لصور التهجير فى نكبة 48

افتتح السفير حسام الدباس، قنصل عام فلسطين بالإسكندرية، والمهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، اليوم، معرضاً للصور بمركز الحرية والإبداع فى ذكرى النكبة الـ68 تعرض فيه الانتهاكات الإسرائيلية فى نكبة 48 وتهجير الشعب الفلسطينى من أرضه وحرق ممتلكاته.

وقال المهندس محمد عبدالظاهر، إن القضية الفلسطينية ستظل فى مقدمة القضايا التى تهتم بها مصر والقيادة السياسية فى المحافل الدولية للدفاع عن الشعب الفلسطينى وأرضه وحقوقه المشروعة.

وأكد خلال كلمته اليوم أن اللاجئين الفلسطينيين سيحتفلون بعودتهم إلى أرض الوطن بالقدس الشريفة بعد تحريرها من الاحتلال.

وكرم قنصل عام فلسطين بالإسكندرية عددا من أفراد الجالية الفلسطينية المقيمة بالإسكندرية.

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