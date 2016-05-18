موظف بإدارة السرو التعليمية بدمياط يتبرع بحوافز لصالح صندوق تحيا مصر

تبرع جمال حسن الجندى، الذى يعمل وكيلاً لإدارة العلاقات العامة بإدارة السرو التعليمية بدمياط، بحوافز مالية خاصة عن هذا العام لصالح صندوق تحيا مصر وهو يعتبر أول موظف بالتربية والتعليم بدمياط يقدم طلبًا لمديره فى العمل مطالبًا بتذليل كل الصعاب حتى يلقى طلبه القبول وقد تمت الموافقة على ذلك وأعرب الموظف عن حبه الشديد لمصر.

وتضمن نص الطلب المقدم منه: "أنا جمال حسن - دمياط - جمهورية مصر العربية قررت التبرع بحوافز مالية خاصة بى فى العمل إلى صندوق تحيا مصر، ولقد تقدمت بطلب رسمى إلى مدير العمل بقبوله وتذليل الصعاب لكى يصل إلى الجهة المنوط بها (صندوق تحيا مصر) وللعلم فراتبى ينقسم إلى عدة أجزاء جزء إلى إيجار الشقة وجزء لفواتير الكهرباء والمياه والجزء الأخير إلى صندوق تحيا مصر، وتحية إلى صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وأنا من الأصدقاء لصفحته الشخصية على فيس بوك، ونتمنى أن يكون الانتماء فى مصر يجد مساحة كبيرة فى قلب كل مواطن كما نراه عند المواطن اليابانى، الله الوطن - وتحيا مصر".

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