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إزالة 27 تعد على أراضي زراعية ومسطحات مائية بمراكز سوهاج‎

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إزالة 27 تعد على أراضي زراعية ومسطحات مائية بمراكز سوهاج‎ إزالة 27 تعد على أراضي زراعية ومسطحات مائية بمراكز سوهاج‎

أرشيفية

مراسل – «ONA»:

شنت قوات الأمن في سوهاج، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لازالة التعديات، شملت تنفيذ 27 قرار إزالة على أراضي زراعية ومسطحات مائية.

تلقى اللواء أحمد أبو الفتوح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بلاغا من ضباط مركز شرطة طهطا والمنشاة ودار السلام، يفيد بتنفيذ 27 قرارًا إداريًا بتلك المراكز، وباشراف من نائب المدير لقطاع الشمال، ومساعد المدير لقطاع الجنوب، ومساعد المدير للشئون الإدارية والمالية .

في مركز شرطة “طهطا” تم خلالها تأمين إزالة 5 حالات تعدي علي منافع النيل، وتم استهداف تنفيذ 3 قرارات صادرة من الإدارة العامة لحماية النيل وتعذر التنفيذ لكون المخالفات منازل بالمسلح وبها إعاشة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1892 إداري المركز لسنة 2016.

 وفي مركز شرطة “المنشاة”، تم تأمين إزالة 9 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2417 إداري المركز لسنة 2016.

وفي مركز شرطة “دار السلام”، تم تأمين إزالة 10 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2179 إداري المركز لسنة 2016.

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