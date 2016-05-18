"الكهرباء": افتتاح الرئيس لمحطات الصعيد رسالة لطمأنة الأهالى والمستثمرين

علق محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، على افتتاح عدد من مشروعات الطاقة فى محافظة أسيوط، مؤكداً أن هذا اليوم بمثابة "عرس" لقطاع الكهرباء توج خلاله الجهد الكبير الذى بذل خلال الشهور الماضية بفضل شركاء القيادة السياسة ، ووزارات "البترول"، والدفاع ، والمالية، وغيرهم.

وأوضح "اليمانى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، أن مشاركة الرئيس فى افتتاح العديد من محطات الكهرباء بـ"جرجا وملوى وبن مزار وغيرهم"، بمثابة رسالة طمأنة للصعيد، مؤكداً أن هناك تنمية واعدة فى محافظات الصعيد وفرص عمل لأبنائه ورسائل إيجابية للمستثمر المصرى والعربى والأجنبى.

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