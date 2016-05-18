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"الحماية المدنية": نتلقى 1800 معاكسة كل 8 ساعات مما يعيق عملنا

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"الحماية المدنية": نتلقى 1800 معاكسة كل 8 ساعات مما يعيق عملنا "الحماية المدنية": نتلقى 1800 معاكسة كل 8 ساعات مما يعيق عملنا
كشف الرائد شريف محمد الهوارى، رئيس قسم التخطيط والبحوث بالحماية المدنية، أن الإدارة تتلقى 1800 معاكسة كل 8 ساعات على رقم 180 مطافى، مما يعيق عمل الجهات المختصة، مؤكداً أنهم بصدد إرسال قانون الحماية المدنية لتعديله وتوقيع عقوبة رادعة على المعاكسين لتصل إلى السجن والغرامة.

وقال "الهوارى" فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الحماية المدنية تواجه فى عملها عدة معوقات أبرزها الزحام المرورى والعشوائيات، لافتاً إلى أن أفراد الإطفاء يواجهون معوقات رهيبة من المواطنين إثناء فرد خراطيم الإطفاء.

وأوضح أنه يتم محاسبة طاقم سيارة الإطفاء إذا تأخرت السيارة، 80 ثانية، عن وقت إبلاغها بالتحرك.


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