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بالفيديو.. تليفزيون إسرائيل يترجم كلمة السيسى للعبرية ويعيد بثها عدة مرات

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بالفيديو.. تليفزيون إسرائيل يترجم كلمة السيسى للعبرية ويعيد بثها عدة مرات بالفيديو.. تليفزيون إسرائيل يترجم كلمة السيسى للعبرية ويعيد بثها عدة مرات
بثت جميع القنوات الفضائية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى دعا فيه الإسرائيليين والفلسطنيين للتوقيع على اتفاقية سلام على غرار اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب، عدة مرات على مدار اليوم بعد ترجمته للغة العبرية.

واهتمت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى بالخطاب وتناولته بالتحليل فى معظم نشراتها الإخبارية، وبثته أيضا على موقعها الإلكترونى وخصصت استديو تحليل خاص لمناقشة مبادرة الرئيس السيسى.

وقالت القناة الإسرائيلية، إن دعوة الرئيس المصرى لاغتنام فرصة حقيقية للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حازت على ترحيب واسع داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو الذى قال، إن إسرائيل مستعدة للمشاركة مع ودول عربية أخرى فى تعزيز عملية السلام والاستقرار فى المنطقة.

وكانت قد كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرس مبادرة الرئيس عبد الفتاح ، التى دعا فيه الطرفين الإسرائيلى والفلسطينى لعقد اتفاقية سلام، مضيفة أن تل أبيب تبحث حاليا إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشة المبادرة.

كما كشف الإعلام العبرى عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، ورئيس المعارضة الإسرائيلية زعيم حزب "العمل" يتسحاق هيرتسوج، إلى القاهرة خلال الفترة المقبلة للقاء الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى لمناقشة مبادرته، فى حال تشكيل حكومة وحدة وطنية إسرائيلية بينهما.

التلفزيون الاسرائيلى يترجم كلمة السيسى (1)

التلفزيون الاسرائيلى يترجم كلمة السيسى (1)

التلفزيون الاسرائيلى يترجم كلمة السيسى (2)

- "بعد 68 سنة صراع" الجميع يستجيب للسيسي.. فلسطين وإسرائيل وحماس يرحبون بمبادرة الرئيس للسلام.. أبو مازن: نقدر الدور التاريخى للمحروسة.. نتانياهو يوافق على العمل مع مصر.. رئيس معارضة تل أبيب: فرصة مهمة
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- إسرائيل تدرس مبادرة "السيسى" وتبحث إرسال وفد إلى القاهرة لمناقشتها
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مصر 365

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