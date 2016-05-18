اخبار سوريا ..هولاند يبحث مع الحريرى بالإليزيه الأوضاع فى لبنان وملف سوريا

> استقبل الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند اليوم الثلاثاء بقصر الإليزيه رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق سعد الحريرى رئيس تيار المستقبل.

وصرح الحريرى عقب اللقاء بأنه بحث مع الرئيس الفرنسى موضوع الفراغ الرئاسى ومدى تأثيره على الاقتصاد اللبنانى وعلى طبيعة عمل مؤسسات الدولة، قائلا "وقد شرحت له الخطوات التى نقوم بها من أجل وضع حد لهذا الفراغ"، وأكد أن "الرئيس الفرنسى حريص جدا على إنهاء هذا الفراغ، لأن الوضع الاقتصادى والاجتماعى فى لبنان وصل إلى مراحل خطرة للغاية".

ولفت إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى ملف اللاجئين السوريين، مضيفا أنه شكر الرئيس أولاند على "ما تقدمه فرنسا من مساعدات للبنان"، مشددا على ان "الحل الأساسى لهذا الموضوع يبقى فى عودة اللاجئين إلى ديارهم ضمن حل سياسى فى سوريا بأسرع وقت ممكن".

و أشار سعد الحريرى إلى أن حسن سير الانتخابات البلدية فى لبنان سيكون عاملا "مشجعا" لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة منذ سنوات، وقال "اعتقادى أن الانتخابات البلدية سوف تشجع كافة الفرقاء السياسيين على التفكير جديا فى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

وتجرى الانتخابات البلدية فى لبنان منذ الثامن من مايو حتى 29 من نفس الشهر وهى أول اقتراع وطنى منذ الانتخابات البلدية الاخيرة فى 2010.. ويشهد لبنان فراغا رئاسيا منذ عامين ويفتقر الى مجلس نواب جديد منذ 2009.

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