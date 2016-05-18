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الأمم المتحدة: إلقاء المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا هو "آخر الحلول"

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الأمم المتحدة: إلقاء المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا هو "آخر الحلول" الأمم المتحدة: إلقاء المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا هو "آخر الحلول"
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الثلاثاء أن لجوء المنظمة الدولية الى إلقاء المساعدات الإنسانية جوا فى سوريا سيكون "آخر الحلول".

وقال دوجاريك "انه آخر الحلول" بسبب كلفته الباهظة وافتقاره إلى الدقة وضرورة تنسيق هذه العملية فى شكل جيد مع المجموعات المتنازعة على الأرض، وأضاف "اذا لم نستطع (ايصال المساعدات) برا سنعمد إلى القائها جوا لكننا نفضل الوصول من طريق البر فى شكل حر تماما".

ومنذ بداية أبريل، نفذ برنامج الاغذية العالمى 33 عملية القى خلالها مساعدات انسانية لمدينة دير الزور فى شرق سوريا التى يسيطر عليها تنظيم داعش ولاحظ دوجاريك أن هذه العمليات كانت "ناجحة" رغم الصعوبات.

وجاء كلامه ردا على سؤال حول تصريحات ادلى بها وزير الخارجية الاميركى جون كيرى الثلاثاء فى فيينا على هامش اجتماع لمجموعة الدعم الدولية لسوريا، وأعلن كيرى أن المناطق التى تحاصرها قوات النظام فى سوريا ستتلقى مساعدات غذائية دولية من الجو إذا لم تتمكن الأمم المتحدة من الوصول اليها برا.
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