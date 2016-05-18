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يورو 2016 - رونالدو ونجم بايرن القادم على رأس قائمة البرتغال

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يورو 2016 - رونالدو ونجم بايرن القادم على رأس قائمة البرتغال يورو 2016 - رونالدو ونجم بايرن القادم على رأس قائمة البرتغال

أعلن فرناندو سانتوس المدير الفني للبرتغال عن قائمة فريقه التي تخوض نهائيات الأمم الأوروبية (يورو) 2016.

وجاء كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد على رأس القائمة المستدعاة لخوض البطولة التي تبدأ 10 يونيو المقبل ولمدة شهر.

وظهر ريناتو سانشيز اللاعب الصاعد صاحب الـ18 عاما ونجم وسط بنفيكا المنتقل حديثا لبايرن ميونيخ في قائمة البرتغال.

وضمت القائمة 23 لاعبا سيتم استدعائهم للدخول في معسكر استعدادي لخوض منافسات المجموعة السادسة مع أيسلندا والنمسا والمجر.

كما انضم كواريزما صاحب الـ32 عاما لقائمة البرتغال.

وهذه هي القائمة بالكامل:

حراسة المرمى: روي باتريسيو (سبورتنج لشبونة) - أنطونيو لوبيز (ليون) - إدواردو (دينامو زغرب)

الدفاع: فيرينيا (فولفسبرج) - رافاييل جوريرو (لورينت) - سيدريتش سواريس (ساوثامبتون) - إليسو (بنفيكا) - برونو ألفيش (فينرباهتشة) - جوزي فونتي (ساوثامبتون) - ريكاردو كارفاليو (موناكو) - بيبي (ريال مدريد)

الوسط: ويليام كارفاليو (لشبونة) - دانيلو بيريرا (بورتو) - جواو موتينيو (موناكو) - جواو موتينيو (موناكو) - أدريان سيلفا (لشبونة) - جواو ماريو (لشبونة) - أندري جوميز (فالنسيا) - ريناتو سانشيو (بايرن)

الهجوم: رونالدو (ريال مدريد) - إدير (ليل) - ناني (فينرباهتشة) - ريكاردو كواريزما (بشيكتاش) - رافا سيلفا (براجا).

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