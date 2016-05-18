بالفيديو – ماذا لو جاءت تلك النتيجة مبكرا؟ يونايتد يسقط بورنموث بثلاثية

حقق مانشستر يونايتد فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدف على بورنموث في المباراة التي أقيمت على ملعب أولد ترافورد في الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي.

المباراة كان من المقرر أن تقام يوم الأحد الماضي لكن تم تأجيلها للاشتباه بوجود قنبلة في مرحاض الملعب قبل أن يتم السيطرة على الوضع من قبل الأمن وتأجيلها لتلعب مساء الثلاثاء.

وسجل أهداف اللقاء واين روني وماركوس راشفورد وآشلي يونج في الدقائق 43 و74 و87 بينما سجل كريس سمولينج هدف بورنموث في مرماه بالخطأ في الدقيقة 91.

الفوز رفع رصيد يونايتد للنقطة 66 في المركز الخامس منفردا ويضمن المشاركة في الدوري الأوروبي من دور المجموعات، فيما يتحول ساوثامبتون للتصفيات في المسابقة الأوروبية.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند 42 نقطة يحتل بهم المركز الـ16.

وكان يونايتد قد فقد فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد تعادل مانستر سيتي مع سوانزي وكان يحتاج للفوز بلقاء اليوم بفارق 18 هدفا وهو ما لم يحدث بالطبع.

وسيطر الفريق على المباراة منذ البداية حتى جاءت الدقيقة 43 وتبادل مارسيال وماتا الكرة ليلعب الأول عرضية يسكنها روني في الشباك محرزا هدفه الـ100 على ملعب أولد ترافورد.

ثم في الشوط ومن عرضية من اليسار وصلت لأنطونيو فالنسيا هيأها برأسه لماركوس راشفورد الذي سددها مباشرة في الشباك في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 87 لعب روني كرة طولية للبديل آشلي يونج انفرد على إثرها بمرمى بورنموث وأسكن الكرة الشباك.

ومن هجمة لبورنموث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع لعب مات ريتشي عرضية من اليمين حاول كريس سمولينج إبعادها فأسكنها مرمى ديفيد دي خيا ليحرمه من جائزة القفاز الذهبي ويفوز بها بتر تشيك حارس مرمى أرسنال.

ويواجه يونايتد فريق كريستال بالاس في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت المقبل في الفرصة الأخيرة للويس فان جال لتحقيق بطولة مع الفريق.

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