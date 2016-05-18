ميناء القاهرة الجوي : لاوجود لشكاوى من ركاب الخدمة المميزة

نفت شركة ميناء القاهرة الجوي، مانشر فى بعض المواقع الإلكترونية عن شكوى عدد من ركاب استراحة الخدمة المميزة المقدمة بمطار القاهرة الدولي، من تعرضهم لسوء المعاملة من جانب العاملين بها وامتلاء القاعات المخصصة للخدمة باﻻدخنة، إضافة إلى طول زمن إنهاء اإجراءات للركاب القادمين من مبنى الركاب 2 .

وأكدت الشركة فى بيان لها إنه يتم اختيار مقدمى الخدمة من العاملين بعناية شديدة، وبعد اجتياز كافة اﻻختبارات وتأهيلهم وتدريبهم للتعامل مع المترددين على الخدمة، إضافة إلى التنويه على أن مبنى الركاب رقم 2، لم يتم افتتاحه وتشغيله حتى الآن.

وأشار البيان إلى أن الخدمة المميزة حققت من بداية العام الحالي حتى الآن مايقرب من 25 مليون جنيه ، ولم نتلقى أي شكوى من الركاب.

الجدير بالذكر أن الخدمة المميزة تعد من الأنشطة التي تم تطبيقها بمطار القاهرة، بهدف تقديم التسهيلات للركاب سواء المسافرين أو القادمين من الخارج، نظير رسوم مالية.