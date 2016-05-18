مؤتمر مارتن يول عن أزمتين عانى منهما الأهلي ضد الانتاج.. وإشادة بالدفاع

"من يلعب بشكل جيد هو من يحقق الفوز في النهاية" هكذا تحدث مارتن يول المدير الفني للأهلي عقب انتصار فريقه على الانتاج الحربي بهدفين دون رد.

وكان الأهلي قد تغلب على الانتاج يوم الثلاثاء في ملعب برج العرب بهدفين مقابل لا شيء في إطار الجولة 29 من الدوري المصري.

وتحدث مارتن يول في المؤتمر الصحفي الذي تلى المباراة قائلا:"عانينا من أزمتين خلال المباراة الأولى كانت عدم إنهاء الفرص التي أتيحت لنا بالشكل الأمثل وثانيا لم نستغل الكرات الثابتة".

وواصل يول حديثه"لو كنا سجلنا هدفا مبكرا مثل مباراة أسوان أو اتحاد الشرطة كنا سهلنا المباراة على أنفسنا لكن ذلك لم يحدث مما جعل اللقاء يصبح صعبا علينا خاصة أمام فريق يدافع بشكل جيد مثل الانتاج".

وأضاف"كما إننا لم نستفد من الضربات الثابتة بشكل جيد مثل المباريات الماضية".

أما عن تسجيل جون أنطوي للهدف الثاني رغم مشاركته كبديل علق"أنطوي كان ترتيبه المهاجم الرابع لكنه تدرب بشكل جيد حتى أتيحت له الفرصة واستغلها بالشكل الأمثل".

وأتم متحدثا عن دفاع فريقه قائلا:"التنظيم الدفاعي جيد للغاية فنحن لم نستقبل سوى هدفا واحدا في آخر خمس مباريات".