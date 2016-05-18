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ديلى ميل: التمارين الرياضية تحمى الإنسان من السمنة وأمراض القلب

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ديلى ميل: التمارين الرياضية تحمى الإنسان من السمنة وأمراض القلب ديلى ميل: التمارين الرياضية تحمى الإنسان من السمنة وأمراض القلب
ذكر تقرير نشرته جريدة "ديلى ميل" البريطانية أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أشبه بـ"حل سحرى" لمكافحة السمنة، بالإضافة إلى قدرتها على مكافحة أمراض القلب والأوعية الدموية.

وذكر التقرير أن الإحصاءات التى تتناول نسب ممارسة الرياضة أكدت أن ممارسة النشاط البدنى بانتظام فى الولايات المتحدة يمثل حوالى 20 فى المائة من الأمريكيين (23 فى المائة من الرجال و18 فى المائة من النساء)، بينما هناك حوالى 64 فى المائة لم يفعلوا أى نشاط بدنى على الإطلاق.

وذكر التقرير أن 33 فى المائة من الأوروبيين انخرطوا فى المستويات الموصى بها ممارسة الرياضة، بينما كان هناك 42 فى المائة لم يفعلوا أى نشاط بدنى على الإطلاق.

وأورد التقرير ما جاء فى دورية طبية حديثة ذكرت أن ممارسة الرياضة تخفض وزن الجسم، وتقلل ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية، ونسب الإصابة بمرض السكرى، والنوبات القلبية والسكتة الدماغية وسرطان القولون، وربما الثدى وسرطان البروستاتا، وكذلك التهاب المفاصل كما تحسن الرياضة المزاج، والطاقة، والنوم والحياة الجنسية.


>- فوائد خفية لممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة

- للرجل..أفضل 3 تمارين رياضية لتخسيس البطن وحرق الدهون

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مصر 365

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