إيسكو: نهائي ميلانو سيمثل معركة

مدريد، (إفي): قال لاعب ريال مدريد الإسباني، إيسكو ألاركون، إن نهائي دوري الأبطال الأوروبي الذي سيخوضه فريقه أمام أتلتيكو على ملعب "سان سيرو" في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 28 مايو "سيمثل معركة".

وخلال فعالية دعائية اليوم، أشار إيسكو "ستكون معركة.. أتلتيكو فريق قوي جدا يعرف كيف يستعد ويقدم أفضل المباريات أمام الفرق التي تبادر (بالهجوم)، لقد شاهدناه أمام برشلونة وأمام بايرن ميونخ".

وأضاف أن الريال سيخوض نهائي التشامبيونز ليج بـ"حذر" ولكن بقوة أيضا من أجل هذه المباراة الحاسمة.

وحول استدعاء المدير الفني لمنتخب إسبانيا له ضمن القائمة المبدئية لبطولة أمم أوروبا، قال إيسكو إنه يشعر بسعادة بالغة وفخر كبير لكونه ضمن القائمة المبدئية التي تتألف من 25 لاعبا.

وقال إيسكو ان لم يتوقع انضمام زميله في الملكي لوكاس فاسكيز في القائمة، ولكنه قال إنه لعب جيدا ويستحق أن يكون فيها، مبينا أن مدرب الملكي زين الدين زيدان أضاف روحا معنوية للفريق ويتوق لحصد الكثير من الألقاب مع ريال مدريد.