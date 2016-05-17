كوارث مكياج النجمات في كان

تعتبر إطلالات النجمات -حتى الآن- في "كان" أقل من المتوقع، وتحديداً عند اعتماد طرق غير مناسبة في تطبيق المكياج. فبالرغم من موضة أحمر الشفاه الداكن، إلا أنه لا يناسب كل ألوان البشرة، حتى أن ظلال العيون الأزرق لم يُعتمد بشكل صحيح. إليك أسوأ مكياجات النجمات في " مهرجان كان السينمائي":

كيرستن دانست Kirsten Dunst اختارت التسريحة الجانبية المتموجة المستوحاة من الستينات وقد بدت أنيقة، لكن مكياجها شوّه شكل عينيها، ولا سيما رسمة الأيلاينر المتدني.



أمل كلوني Amal Clooney: غالباً ما تبدو جميلة في كل إطلالاتها، إلا أن اختيارها أحمر الشفاه باللون الأحمر مع تسريحة الشعر الجانبية جعل شفتيها تبدوان غير متوازنتين وسلط الضوء على تجاعيد وجهها.

وبالرغم من كوارث المكياج في "كان"، إلا أنه لا يمكننا أن ننكر جمال مكياج كريستينا بازان Kristina Bazan التي اعتمدت مكياج عيون القطة، إذ لم نشهد من قبل دقة برسمة العين إلى هذا الحد، وطريقة مميزة جداً في تكبير العين.

كما أن مكياج كيندال جينرKendall Jenner تميز بالبساطة والنعومة ما منحها جاذبية لا تقاوم.