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VERSICOLOUR ملمعات شفاه بطعم الحلوى من Mac

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الثلاثاء 17-05-2016 19:08

M•A•C VERSICOLOUR، الإشباع الأقصى للغلوس + اللمسة الحريرية، تركيبة سائلة الكل في واحد تذوب في الشفاه للمعان كامل يدوم ويدوم ويدوم. تركيبة كريمية خفيفة مشبعة بالزيوت المطرية، تبقى مشرقة وبراقة ومريحة للغاية دون التكسر أو التقشر على الإطلاق. تماماً مثل موجة طاقة لشفاهك، مجموعة من الألوان المرنة تدوم طويلاً خلال النهار (والليل). أهلاً بكم في المتعة الجديدة.

Tattoo My Heart / مرجاني وردي مشرق Let’s Stay Together / وردي دافئ متوسط Resilient Rouge / أحمر كرزي مشرق Forever, Darling / أحمر برتقالي مركز Truly Everlasting / وردي دافئ مشرق Always & Forever / سلمون وردي It’s Never-Ending! توتي غامق Can’t Stop Won’t Stop / برتقالي دافئ مركز Last Minute / توتي وردي مركز Ceaseless Energy / وردي توتي مشرق Long Distance Relationship / بنفسجي مركز متوسط Violet Constant Craving / وردي مزرق متوسط Energy Shot / وردي طبيعي باهت Long Live the Night / طبيعي باهت دافئ Perpetual Holiday / أرجواني عنبي غامق Preserving Passion خمري غامق

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سيدتي