حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 18 مايو 2016 مع ماغي فرح abraj today

حظك اليوم و توقعات ماجي فرح

الأربعاء 18 مايو

برج الحمل

مهنياً: خلافات هامشية مع بعض الزملاء، لكنّ ذلك لن يترك رواسب مستقبلية على العلاقة بهم لأن الكثيرين يقفون إلى جانبك

عاطفياً: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة

صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة

برج الثور

مهنياً: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور

عاطفياً: تتغلب بحكمتك على في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا ما سيدفعه إلى التخلي عن الحسم سريعاً

صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار

برج الجوزاء

مهنياً: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور

عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به على المدى المنظور

صحياً: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الأدراج في العمل

برج السرطان

مهنياً: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل

عاطفياً: عليك التكيّف مع الجوّ الجديد والمتقلّب واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل

صحياً: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء

برج الأسد

مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة

عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة

صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته

برج العذراء

مهنياً: القمر في برج الميزان يبدو مرتاحاً في منزله الأساسي، ويتحدث عن بعض الاجتماعات المشوقة التي تمر بها

عاطفياً: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة

صحياً: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن

برج الميزان

مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم

عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه

صحياً: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار

برج العقرب

مهنياً: تكثر الضغوط وتجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتفقد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل، وتقع في حيرة من أمرك

عاطفياً: تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف عن الأمر شيئاً او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ

صحياً: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك

برج القوس

مهنياً: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة

عاطفياً: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقاً جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح

صحياً: تقرر أخيراً التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحياً

برج الجدي

مهنياً: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات

عاطفياً: أنت قريب جداً من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب

صحياً: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله

برج الدلو

مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة

عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما

صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل

برج الحوت

مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ

عاطفياً: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب

صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل المستقبل



ابراج مكتوب



الأربعاء 18 مايو

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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