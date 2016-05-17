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فيديو.. انتحار جماعي لـ24 حوتًا في المكسيك

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فيديو.. انتحار جماعي لـ24 حوتًا في المكسيك فيديو.. انتحار جماعي لـ24 حوتًا في المكسيك

محاولات لإنقاذ الحيتان

نفق 24 حوتًا كبيرًا من نوع الحيتان الكشافة، بعد أن ألقت بنفسها على الشاطئ في منطقة بلايا بوفيو في شبه جزيرة كاليفورنيا في يوم الأحد أول أمس، على الرغم من محاولات لإعادتها إلى عرض البحر.

وقالت السلطات المحلية في تقريرًا لها، إن مجموعات من البحارة العسكريين والجنود والموظفين من قسم حماية البيئة المحيطة وصيادي السمك المحليين حاولت إنقاذ هذه الحيتان بسكب الماء على أجسامها حاثين إياها على العودة إلى مياه المحيط.

وأضافت السلطات، لكن تلك المحاولات فشلت فلم يتمكن النشطاء من سوى إنقاذ ثلاثة حيتان فقط من أصل 27 حوتًا. حسبما أفادت روسيا اليوم.

ولم تكن هناك آثار لجروح على أجسام الحيتان مما يدل على أنها ضلت سبيلها أو فقدت توجهها مما أوصلها إلى الشاطئ.

وتتميز الحيتان الكشافة أو المرشدة بشدة الصلات الاجتماعية داخل مجموعاتها وهي تلقي بنفسها على الشواطئ أكثر من غيرها من الحيتان.

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أونا

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