وزير الاتصالات يناقش مع وزير الصناعة الصينى دعم التعاون وتبادل الخبرات

التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء مع مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصيني، وتم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين وذلك ضمن فعاليات الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوزير لجمهورية الصين الشعبية على رأس وفد رفيع المستوي يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء أشاد الوزير الصيني بالعلاقات المصرية الصينية والزيارات المتبادلة لرؤساء البلدين مشدداً على ضرورة أن ينعكس ذلك على تحقيق أهداف تجسد وتواكب مستوى العلاقات المتميزة بين مصر والصين.

وصرح القاضي بأن عام 2016 يشهد مرور 60 عاما على العلاقات المصرية الصينية، مشيراً الى أن هذا اللقاء يعكس شكل العلاقات النموذجية بين البلدين والتي لابد أن تثمر عن مشروعات على أرض الواقع، مؤكداً على الدور الهام لتكنولوجيا المعلومات في نمو اقتصاديات الدول وتحقيق الاستفادة للشعوب.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين مصر والصين عام 2012، وتم الاتفاق على ضرورة طرح مذكرة تفاهم جديدة تعكس تطور العلاقات بين الجانبين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تم الاتفاق على أن يتولى مسئولية التنسيق في هذا الشأن نرمين السعدني رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السفير المصري في الصين الدكتور مجدى عامر، وذلك من أجل صياغة مذكرة التفاهم مع الجانب الصينى والانتهاء منها قبل توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى الى الصين في سبتمبر المقبل.

كما اتفق الجانبان على فتح الأسواق بين البلدين بما يسمح بتدفق الاستثمارات وتوطيد العلاقات بين الشركات الصينية ومثيلتها في مصر، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في الدولتين، والاهتمام بالتصنيع المحلي بما يحقق الاستفادة للشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الوزير ياسر القاضى خلال اللقاء عدداً من الأنشطة المختلفة والمبادرات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات: تصميم وصناعة الالكترونيات، وعمليات إحلال الكابلات النحاس بالفايبر، وفي هذا المجال أوضح الوزير الصيني أن الشركة الصينية للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لديها مشروع لربط القارة الافريقية بكابلات الفايبر، الأمر الذي لاقى ترحيباً من القاضي الذي وعد بدراسة هذا المشروع والمشاركة فيه.

كما أبدت الشركة الصينية للاتصالات التي حضر ممثلين عنها اللقاء رغبتها في الاستثمار في مصر مؤكدة على أن لديها خطط للاستثمار في مشروعات كابلات الفايبر والبنية التحتية، وكذلك مجالات التصنيع وخدمات الجيل الرابع.

كذلك التقى القاضي مع زاهو ريديان، رئيس الشركة الصينية الدولية لإنشاءات الاتصالات citcc وعدد من القيادات التنفيذية بالشركة، وخلال اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الجيل الرابع وبناء القدرات والمناطق التكنولوجية وتقنيات LTE.

كما شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة البريد الصيني وقعها أحمد صالح نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون الاستثمار مع ما جونشنغ المدير العام لمصلحة البريد في الصين، حيث تتضمن بنود الاتفاقية تسهيل تبادل الخبرات والتعاون في مجال قطاع البريد بهدف تعزيز التنمية المشتركة لصناعة البريد، وتحسين جودة الخدمات البريدية لتلبية احتياجات المستخدمين في البلدين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع رفيع المستوي لمتابعة أخر التطورات والخبرات المتبادلة الخاصة بالخدمات البريدية في البلدين، وتنظيم أنشطة تدريبية مشتركة متعلقة بالقوانين التنظيمية للبريد، وحماية وتأمين الشبكة البريدية، والتجارة الإلكترونية والمجالات المتخصصة الأخرى.

أ ش أ