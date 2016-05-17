عبد الحفيظ عن أزمة غالى مع المنتخب: ستكون للأهلى وقفة

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى على احترامه لاختيارات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى للاعبى المنتخب ولكنه سوف يتحقق من الأزمة القائمة حاليا بالمعاملة غير اللائقة التى يلقاها حسام غالى لاعب الأهلى، مؤكدا أنه سوف يستمع للاعبى الاحمر الدوليين وهل هذه المعاملة جماعية ام فردية ففى حال تكرار هذه المعاملة ستكون هناك وقفة من النادى .

وفسر عبد الحفيظ فى تصريحات لقناة الحياة هذه الوقفة عن طريق عقد اجتماع مع رئيس النادى محمود طاهر وعبد العزيز عبد الشافى مدير قطاع الكرة بالنادى لبحث الامر وكيفية التصرف، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يسبق الاحداث والتعليق حاليا .

أضاف عبد الحفيظ أنه رغم احترامه لاختيارات الجهاز الفنى وهى حق أصيل له ولكنه كمتابع جيد يبدى دهشته لغياب لاعب بحجم أحمد فتحى فى ظل هذا التألق الواضح ودوره فى مباريات الأحمر . وعن لقاء الإنتاج الحربى قال أن الفريق حقق نتيجة طيبة تساعده فى مواصلة تصدر البطولة دون النظر لنتائج المنافسين مؤكدا أن ألامور مرتبطة بمبارايات الأحمر بعيدا عن النظر لمباريات المنافسين . أشار إلى ان الفوز جاء عن جدارة وأمام فريق كبير ومنافس عنيد ولكن الجهاز الفنى بقيادة مارتن يول لديه ثقة فى اللاعبين لتحقيق الفوز رغم إنتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبى . وعن اعتراض إيفونا على استبداله قال عبد الحفيظ إنه لم يشاهد هذا الاعتراض أو الخلاف مع مؤمن زكريا، مؤكدا أنه سوف يراجع الموقف ولكنه يتوقع أنه موقف عادى لرغبة اللاعبين فى المشاركة.