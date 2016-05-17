الرئيس بوتفليقة يستقبل نظيره الصربي

أكد الرئيس الصربي توميسلاف نيكوليتش مساء اليوم الثلاثاء رغبة بلده في تحسين وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي تربطه بالجزائر .

وأوضح نيكوليتش فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة ـ إلى أن العلاقات الجزائرية الصربية التي تم ارساؤها منذ 50 سنة ستتحسن وتتعزز أكثر .

وقال إنه تطرق مع الرئيس الجزائرى للعلاقات الإقتصادية وكذا السبل والوسائل الكفيلة برفعها إلى مستوى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين مضيفا أن هناك العديد من المجالات التي يمكننا أن نطلق فيها شراكات كما أننا سنسعى إلى تجسيد هذا التعاون في أقرب الآجال ، مشيرا إلى أن البلدين سيواصلان دعم بضعهما البعض في الهيئات الدولية .

قد جرت المحادثات بين الرئيسين الجزائرى والصربى بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء عبد المالك سلال ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ووزير النقل بوجمعة طلعي.

وزيارة الرئيس الصربى للجزائر هى الأولى من نوعها لرئيس صربي حيث تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول مسائل دولية وإقليمية ذات الاهتمام المشترك .. كما ستمكن الطرفين من بحث سبل ووسائل توسيع وتعميق التعاون الثنائي التقليدي وفرص تطوير الشراكة بين البلدين .

أ ش أ