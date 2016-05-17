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مصرع شاب صدمه حفار على الطريق الزراعى فى بنى سويف

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مصرع شاب صدمه حفار على الطريق الزراعى فى بنى سويف مصرع شاب صدمه حفار على الطريق الزراعى فى بنى سويف
لقى شاب مصرعه، منذ قليل، بعدما صدمه حفار على الطريق الزراعى الفرعى "شريف باشا - بنى سويف"، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنى سويف العام.

تلقى اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف إخطاراً من مستشفى بنى سويف العام بوصول "أحمد.ع.أ" 25 سنة، ومقيم قرية شريف باشا جثة هامدة.

دلت التحريات الأولية لمباحث المديرية أن الشاب كان عائداً إلى منزله وأثناء ترجله على طريق قرية شريف باشا الفرعى، صدمة حفار كان يسير بسرعة ويمتلكة "شعبان.ع.ف" 25 سنة مقيم قرية منقريش.

تم التحفظ على الحفار وسائقه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بدفن الجثة ومباشرة التحقيق.

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