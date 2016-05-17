مسؤول: الصليب الأحمر يصل لأعداد أكبر من الناس في سوريا ويكثف عملياته

قال مسؤول بارز في اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الثلاثاء إن اللجنة باتت تسلم مساعدات لأعداد أكبر من المدنيين السوريين وتزور أعدادا أكبر من المعتقلين في سجون الحكومة لكن الوضع لا يزال “مأساويا” في المناطق المحاصرة.

وبحسب رويترز قال روبير مارديني رئيس عمليات الصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط إن اللجنة مستعدة للعب دور في تسهيل أي عملية لتبادل السجناء إذا وافقت الأطراف المعنية على ذلك.

وأضاف مارديني لرويترز في مكتبه في جنيف “سوف نكثف عملياتنا في سوريا. هذا أمر مشجع لأننا قادرون على مساعدة المزيد من الناس وندعو جميع الأطراف لتسهيل ذلك أكثر.”

وتابع أن الصليب الأحمر سلم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مساعدات غذائية لنحو 2.6 مليون شخص في سوريا أي أكثر بنسبة 60% عما فعل في الربع الأول من 2015.

وكشف مارديني عن أن مسؤولي الصليب الأحمر قاموا بتسع زيارات لسجون مركزية تديرها الحكومة العام الماضي فيها أكثر من 15 ألف معتقل وقاموا بزيارتين هذا العام لسجون فيها ما يقرب من ألفي معتقل. والصليب الأحمر هو الهيئة الوحيدة التي تدخل منشآت الاعتقال التابعة للحكومة السورية التي يعتقد أن أكثر من مئة ألف شخص محتجزون بها.

وقال “كل هذا يمكننا من التواصل الدائم ومراقبة ظروف الاعتقال والعمل من أجل تحسينها.” لكنه رفض الكشف عن تفاصيل النتائج السرية التي توصل إليها الصليب الأحمر.

وأضاف أن اتفاق وقف الاقتتال الذي أعلن في 27 من فبراير كان “بصيص أمل قصير الأجل” حيث طغى عليه تصاعد القتال خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال مارديني “الوضع الإنساني مأساوي في أرجاء سوريا وبصفة خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.”