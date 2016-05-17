أستاذ أشعة تداخلية: استخدام الجسيمات المشعة يقضى على سرطان الكبد

أكد الدكتور أسامة حتة - أستاذ الأشعة التداخلية بطب عين شمس، خلال مؤتمر صحفى نظمته الجمعية الدولية لأورام الجهاز الهضمى والكبد والجهاز البولى، اليوم - أنه يمكن استخدام الجسيمات الدقيقة المشعة الموجهة بالقسطرة لعلاج أورام الكبد السرطانية المتشعبة، مشيرا إلى أن ظهورها يمثل طفرة فى علاج أورام الكبد المتشعبة، والتى كان ميئوسا من علاجها بالوسائل الأخرى بالأشعة التداخلية.

وأضاف الدكتور أسامة: "يعتمد العلاج على حقن ملايين من هذه الجسيمات من خلال قسطرة الكبد الشريانية، وهى عبارة عن أنبوبة دقيقة قطرها حوالى 2 مم يتم إدخالها من شريان الفخذ الأيمن، وتوجه بالأشعة إلى شريان الكبد ثم إلى داخل الورم"، مؤكدا أنه يتم توجيه ملايين من هذه الجسيمات، والتى تستقر داخل نسيج الورم وتطلق أشعات بيتا محدودة المدى، والتى تؤدى إلى تدمير منطقة الورم بالكامل وتحوله إلى نسيج متليف، ثم تتم المتابعة بعد ذلك بواسطة الأشعة المقطعية الحلزونية ثلاثية المراحل للكبد وكذلك دلالات الأورام.

وأوضح أن هذه الجسيمات تمثل فتحا جديدا فى علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية، سواء كانت أوراما أولية أو بعض الأورام الثانوية المنتشرة للكبد من سرطان القولون، حيث يتم علاجها بنفس الطريقة بعد استئصال الأورام الأولية، مؤكدا أن علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية يحقق نسب شفاء عالية تصل إلى حوالى 95%، خاصة فى الأورام صغيرة الحجم 3 سم فأقل، والتى يتم علاجها عن طريق الكى باستخدام جهاز موجات التردد الحرارى أو جهاز موجات الميكروويف.

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