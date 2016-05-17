12 وصية من منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بضغط الدم

أكد العلماء أن الوقاية تبقى أفضل طريقة لتجنب ضغط الدم، داعين إلى مراقبة مستمرة للضغط الدموى، حيث يعد ضغط الدم المرتفع من عوامل الخطر الأساسية للإصابة بأمراض القلب. ويعتبر ضغط الدم المرتفع وأمراض القلب مرضين يسببان حالات الوفاة المبكرة فى جميع أنحاء العالم، والتى تبلغ 9.4 ملايين حالة وفاة سنويا حول العالم.

ووفقا للإحصائيات فيتوقع ارتفاع أعداد المصابين بضغط الدم المرتفع فى العالم أجمع لتصل إلى 1.56 مليار حالة إصابة بحلول عام 2025، وذلك يعود إلى عدة عوامل مختلفة أهمها تغيير نمط الحياة المتبع مع تقدم وتطور الحياة، بالإضافة إلى قلة النشاط البدنى، واتباع نظام غذائى غنى بالأملاح والدهون وحتى التدخين.

ووفقا لما أكدته منظمة الصحة العالمية "WHO"، فمعرفة مستوياته تساعد المرضى على اتخاذ الإجراءات والخطوات الضرورية للسيطرة عليه، وحماية أنفسهم من الإصابة بالأمراض الأخرى المرتبطة بضغط الدم المرتفع.

وشددت المنظمة على ضرورة خفض كمية الملح المتناول بحوالى 3 جرامات يوميا، ما من شأنه التقليل من ضغط الدم، وبالتالى خفض خطر الوفاة بالسكتة الدماغية بحوالى 12% ومرض القلب الإقفارى Ischaemic heart disease بنسبة تصل إلى 16%.

كما أكدت المنظمة ضرورة تجنب تناول الوجبات السريعة التى تحتوى على كميات عالية من الملح والمأكولات المعلبة، داعين فى المقابل إلى تناول الطعام القليل الدسم وتجنب الضغوط النفسية قدر الإمكان، وأخذ قدر كاف من النوم العميق، فضلا عن الحفاظ على الوزن الطبيعى وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائى صحى.

ولأن أعراض الإصابة بضغط الدم المرتفع لا تظهر على المريض فى الفترات الأولى، فيجدر بالجميع معرفة مستويات ضغط الدم بشكل منتظم ومستمر، للقيام بأى تدخلات مهمة وضرورية فى الوقت المناسب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فيمكن القيام بالتوصيات التالية لتجنب الإصابة بالمرض:

>1- الحفاظ على وزن طبيعى.

>2- ممارسة النشاط البدنى.

>3- تحديد كمية الدهون والزيوت المتناولة.

>4- تحديد كمية السكريات المتناولة وبالأخص الأطعمة والمشروبات المحلاة.

>5- تحديد كمية الاملاح المتناولة.

>6- تناول أطعمة مختلفة ومتنوعة يوميا.

>7- تناول حبوب الإفطار (القمح والشوفان وغيرهما) والحبوب الكاملة.

>8- تناول الفواكه والخضراوات يوميا.

>9- تناول السمك مرتين أسبوعيا على الأقل.

>10- تناول الحليب ومنتجات الألبان يوميا.

>11- شرب كميات كافية من الماء.

>12- التأكد من نظافة ومأمونية الطعام المتناول.

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