علماء بريطانيون يكتشفون سبب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول

سكر الأطفال أو مرض السكر من النوع الأول مرض خطير يصيب ملايين الأطفال حول العالم، ولم يتم التوصل بدقة إلى سبب حدوثه حتى الآن، فهو ليس له أى علاقة بالعادات الغذائية الخاطئة، كما هو الحال مع مرضى السكر من النوع الثانى الذى يصيب كبار السن غالبا.

وتمكن مؤخرا فريق من الباحثين بجامعة كارديف البريطانية من التوصل إلى أحد الأسباب المحتملة التى تقف وراء الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، حيث تتسبب الجراثيم والميكروبات بشكل غير مباشر فى تلف جهاز البنكرياس الذى يفرز هرمون الإنسولين.

وأوضح الباحثون أن بعض أنواع الجراثيم تساهم فى تحفيز أحد مكونات الجهاز المناعى المعروفة باسم "خلايا تى" لتعمل على تدمير خلايا بيتا داخل البنكرياس، وهى المسئولة عن إفراز هرمون الإنسولين، وهو ما يتسبب فى إصابة الشخص بمرض السكر من النوع الأول.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "The Journal of Clinical Investigation" خلال شهر مايو الحالى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويأمل الباحثون أن تساهم هذه النتائج مستقبلا فى التوصل إلى وسائل جديدة لتشخيص الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، أو الوقاية من حدوثه، وقد يساهم ذلك أيضا فى التوصل إلى علاجات جديدة للمرض.

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