أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء بريطانيون يكتشفون سبب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول

Google+ Print
علماء بريطانيون يكتشفون سبب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول علماء بريطانيون يكتشفون سبب الإصابة بمرض السكر من النوع الأول
سكر الأطفال أو مرض السكر من النوع الأول مرض خطير يصيب ملايين الأطفال حول العالم، ولم يتم التوصل بدقة إلى سبب حدوثه حتى الآن، فهو ليس له أى علاقة بالعادات الغذائية الخاطئة، كما هو الحال مع مرضى السكر من النوع الثانى الذى يصيب كبار السن غالبا.

وتمكن مؤخرا فريق من الباحثين بجامعة كارديف البريطانية من التوصل إلى أحد الأسباب المحتملة التى تقف وراء الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، حيث تتسبب الجراثيم والميكروبات بشكل غير مباشر فى تلف جهاز البنكرياس الذى يفرز هرمون الإنسولين.

وأوضح الباحثون أن بعض أنواع الجراثيم تساهم فى تحفيز أحد مكونات الجهاز المناعى المعروفة باسم "خلايا تى" لتعمل على تدمير خلايا بيتا داخل البنكرياس، وهى المسئولة عن إفراز هرمون الإنسولين، وهو ما يتسبب فى إصابة الشخص بمرض السكر من النوع الأول.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "The Journal of Clinical Investigation" خلال شهر مايو الحالى، كما نشرت مؤخرا على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ويأمل الباحثون أن تساهم هذه النتائج مستقبلا فى التوصل إلى وسائل جديدة لتشخيص الإصابة بمرض السكر من النوع الأول، أو الوقاية من حدوثه، وقد يساهم ذلك أيضا فى التوصل إلى علاجات جديدة للمرض.

العلم يحيى آمال مرضى السكر.. بنكرياس جديد وأوكسجين وبودرة أحدث ابتكارات العلاج لحياة بلا أنسولين.. شفاء تام عن طريق تحويل الأمعاء.. ولاصق يحمى الأقدام من البتر
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365