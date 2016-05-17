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اخبار سوريا .. الدفاع الروسية تنفى إقامة قاعدة عسكرية فى تدمر السورية

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اخبار سوريا .. الدفاع الروسية تنفى إقامة قاعدة عسكرية فى تدمر السورية اخبار سوريا .. الدفاع الروسية تنفى إقامة قاعدة عسكرية فى تدمر السورية

>نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، ما تناولته تقارير وسائل إعلام، حول بناء قاعدة عسكرية جديدة فى الجزء التاريخى من مدينة تدمر السورية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن كوناشينكوف، قوله "لم يكن ولن يكون هناك أى قواعد روسية جديدة على أراضى تدمر السورية، والذى يظهر على صور الأقمار الصناعية التى نشرتها وكالة "اسوشيتد برس"، هو معسكر مؤقت لمركز إزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، والذى عمل على إزالة الألغام من الجزء التاريخى من تدمر فى وقت سابق".

وأكد المسؤول العسكرى الروسي، وجود تنسيق مع وزارة الثقافة السورية وغيرها من الجهات المعنية بشأن إقامة المعسكر المؤقت.

وكانت وكالة "اسوشيتد برس" الأمريكية، قد نشرت فى وقت سابق، إلى معلومات حول قيام الجيش الروسى ببناء قاعدة عسكرية جديدة فى تدمر - وسط سورية، ونشرت الوكالة صورا لأقمار صناعية تحدد فيها موقع المعسكر الروسى المجاور للمدينة الأثرية.
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