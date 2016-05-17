نقيب الصيادلة: الدعاوى القضائية تنتظر الشركات المتلاعبة في أسعار الدواء الجديدة

قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، اليوم الثلاثاء، إن الأسعار الجديدة للأدوية بدأت من اليوم وفقًا لقرار رئيس الوزراء بنظام التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن شركات التوزيع بمجرد سماع خبر تحريك الأسعار امتنعت عن تزويد الصيدليات بالأدوية من أجل تطبيق الزيادة الجديدة بالأسعار الجديدة.

وأضاف محيى الدين خلال حوارة لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن النقابة حريصة على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين الصيدلي وشركات الأدوية، مشيرًا إلى أن الدعاوى القضائية تنتظر الشركات التي تحاول زيادة أسعار الأدوية المسعرة جبريًا.