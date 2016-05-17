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نقيب الصيادلة: الدعاوى القضائية تنتظر الشركات المتلاعبة في أسعار الدواء الجديدة

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نقيب الصيادلة: الدعاوى القضائية تنتظر الشركات المتلاعبة في أسعار الدواء الجديدة نقيب الصيادلة: الدعاوى القضائية تنتظر الشركات المتلاعبة في أسعار الدواء الجديدة

الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة

قال الدكتور محيي الدين عبيد نقيب الصيادلة، اليوم الثلاثاء، إن الأسعار الجديدة للأدوية بدأت من اليوم وفقًا لقرار رئيس الوزراء بنظام التسعيرة الجبرية، لافتًا إلى أن شركات التوزيع بمجرد سماع خبر تحريك الأسعار امتنعت عن تزويد الصيدليات بالأدوية من أجل تطبيق الزيادة الجديدة بالأسعار الجديدة.

وأضاف محيى الدين خلال حوارة لبرنامج “ساعة من ”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي محمد المغربي، أن النقابة حريصة على تنفيذ القرارات الوزارية المنظمة للعلاقة بين الصيدلي وشركات الأدوية، مشيرًا إلى أن الدعاوى القضائية تنتظر الشركات التي تحاول زيادة الأدوية المسعرة جبريًا.

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