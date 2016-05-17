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الوادي الجديد ترصد ‎39 مليون جنية لحفر أبار جديدة للري

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الوادي الجديد ترصد ‎39 مليون جنية لحفر أبار جديدة للري الوادي الجديد ترصد ‎39 مليون جنية لحفر أبار جديدة للري

أرشيفية

مراسل – «ONA»:

قال المهندس منصور إبراهيم، مدير عام الري والمياه الجوفية بمركزي الداخلة والعوينات بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، يجري خلال الفترة الحالية حفر 11 بئرًا بمدينة الداخلة، وتركيب 8 طلمبات، وتركيب 3 طلمبات وتم الإنتهاء من حفر 11 بئرًا، وجاري الإنتهاء من حفر بئرين اثنين بتكلفة إجمالية تبلغ 39 مليون جنيها، و970 ألفا من الجنيهات.

وأضاف إبراهيم، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه جاري طرح توريد وتركيب مواسير بلاستيكية لتبطين المساقي والمجاري المائية الخاصة بالآبار الزراعية، وإنشاء مبني للتفتيش على المياه جوفية بغرب الموهوب، وشراء كاميرا رصد للآبار العميقة وتركيب طاقة شمسية للمبنى، بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنية و250 ألف من الجنيهات لتصبح الأعمال بالإدارة ،بقيمة إجمالية بقيمة 72 مليون جنيها و220 ألف جنية.

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