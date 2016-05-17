«أبل» تطرح 3 نماذج محتملة من آيفون 7 هذا العام

قررت شركة “آبل” الأمريكية، طرح ثلاثة نماذج من هاتف آيفون 7 هذا العام، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع “موبي بيكر” التقني، الذي نشر لقطة شاشة مسربة تظهر وجود ثلاثة نماذج من هاتف آيفون 7 مقرر إطلاقها هذا العام.

وأظهرت اللقطة المسربة أسماء النماذج وهي 7 iPhone و iPhone 7 Plus وiPhone 7 Pro، وأشار المصدر إلى قيام مصنعي فوكسكون وبيجاترون بالاستعداد لصناعة الهواتف الثلاثة. حسبما أفادت العربية نت.

ويقول محللون إن تراجع مبيعات هواتف iPhone 6S وiPhone 6S Plus التي طرحتها الشركة العام الماضي والتي لم تقدم على ما يبدو ما يكفي من الميزات الجديدة والمثيرة للتأثير على رأي المستهلكين قد أقنع آبل بضرورة طرحها نموذج ثالث لرفع مستوى المبيعات.

وتحتاج الشركة إلى تحرك سريع لرفع مبيعاتها المنخفضة واستعادة مكانتها السوقية مع منافسيها أمثال شركة سامسونج وهواوي، كما أنها بحاجة إلى تقديم ابتكارات جديدة تضيفها لهواتف آيفون 7 بحيث يمكنها جذب المشترين الباحثين عن هاتف جديد.

وانتشرت العديد من الشائعات التي أشارت إلى إمكانية قيام آبل بطرح هاتف آيفون iPhone 7 Plus وتزويده بكاميرا مزدوجة، على أن يبقى هاتف آيفون العادي بكاميرا واحدة.

بينما أشارت تقارير أخرى إلى إمكانية تزويد هواتف آيفون الجديدة لهذا العام بمكبرات صوت ستيريو والاستعاضة عن منفذ الصوت التقليدي 3.5 ملم بمنفذ Lightning والتقليل من سماكة الكاميرا الخلفية لتصبح مستوية مع السطح الخلفي للهاتف.