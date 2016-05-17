بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر

ناقش محمد بدر محافظ الأقصر ، مع محمود العمارى مدير الصندوق الاجتماعى بالمحافظة ، ومسئولى مديرية الزراعة ، وشئون البيئة ، واليونيدو ، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية ، كيفية التخلص من مخلفات قصب السكر من خلال إعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة العضوية لتحقيق أقصى استفادة.

وناقش المسئولون الإمكانيات المتاحة للتخلص الآمن من مخلفات القصب، والآلات المتاحة والمعدات التى يتم بواسطتها التخلص من المخلفات، ودور الصندوق الاجتماعى فى تمويل وتيسير شراء المكابس والجرارات بأسعار مخفضة للمزارعين.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر، مسئولى الصندوق الاجتماعى بإعداد خطة عمل مدعمة بدراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ عدد 7 مشروعات بصورة مبدئية على مستوى المحافظة.

وأوضح "بدر" أن مشروع إعادة تدوير مخلفات القصب سيعمل على توفير فرص عمل للشباب لتصبح تجربة يمكن تعميمها، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى القضاء على السحابة السوداء الناتجة عن حرق القصب.

- بالصور.. الأقصر تنفذ أول تجربة لتحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى

>