أخبار عاجلة

تقرير bein sport - برشلونة يصل تورينو لمواجهة يوفنتوس في ربع نهائي دوري الابطال -
ستاد مصر: تحليل طريقة لعب فريق الزمالك لمباراة إنبى من خلال التشكيل -
نقيب المحامين يوافق على إنشاء صندوق خاص لعلاج الأمراض المزمنة -
صديقة العميد نجوي كانت حافظة القراءن ابنها شهيد وحصلته -
ستاد مصر: الزمالك وإنبى .. كيف يقدم إيناسيو نفسه؟ -
علاء الغطريفي: إشارات الرئيس عن الإعلام لم تكن واضحة -
بالصور...وفد جامعة الأزهر يزور المصابين في تفجير كنيسة "مارجرجس" بمستشفى طنطا -
جامعة بني سويف تلغي الاحتفالات وتعلن الحداد على أرواح الشهداء -
بالصور.. نرصد مظاهر الاستعداد للانتخابات على مقعد "السادات" بالمنوفية -
تعرف علي ابرز السلع التي قفزت أسعارها في شهر مارس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر

Google+ Print
بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر بالصور.. محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر
ناقش محمد بدر محافظ الأقصر ، مع محمود العمارى مدير الصندوق الاجتماعى بالمحافظة ، ومسئولى مديرية الزراعة ، وشئون البيئة ، واليونيدو ، وعدد من رؤساء الجمعيات الزراعية ، كيفية التخلص من مخلفات قصب السكر من خلال إعادة تدويرها لإنتاج الأسمدة العضوية لتحقيق أقصى استفادة.

وناقش المسئولون الإمكانيات المتاحة للتخلص الآمن من مخلفات القصب، والآلات المتاحة والمعدات التى يتم بواسطتها التخلص من المخلفات، ودور الصندوق الاجتماعى فى تمويل وتيسير شراء المكابس والجرارات بأسعار مخفضة للمزارعين.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر، مسئولى الصندوق الاجتماعى بإعداد خطة عمل مدعمة بدراسات جدوى اقتصادية لتنفيذ عدد 7 مشروعات بصورة مبدئية على مستوى المحافظة.

وأوضح "بدر" أن مشروع إعادة تدوير مخلفات القصب سيعمل على توفير فرص عمل للشباب لتصبح تجربة يمكن تعميمها، بالإضافة إلى أنه سيساهم فى القضاء على السحابة السوداء الناتجة عن حرق القصب.

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (1)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (2)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (3)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (4)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (5)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (6)

محافظ الأقصر يناقش سبل الاستفادة من مخلفات قصب السكر (7)


>- بالصور.. الأقصر تنفذ أول تجربة لتحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365