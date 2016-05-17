وزارة الدفاع الروسية تنفي خبر إقامة قاعدة عسكرية في تدمر التاريخية

نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، ما تناولته تقارير وسائل إعلام، حول بناء قاعدة عسكرية جديدة في الجزء التاريخي من مدينة تدمر السورية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، عن كوناشينكوف، قوله “لم يكن ولن يكون هناك أي قواعد روسية جديدة على أراضي تدمر السورية، والذي يظهر على صور الأقمار الصناعية التي نشرتها وكالة “اسوشيتد برس”، هو معسكر مؤقت لمركز إزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية، والذي عمل على إزالة الألغام من الجزء التاريخي من تدمر في وقت سابق”.

وأكد المسؤول العسكري الروسي، وجود تنسيق مع وزارة الثقافة السورية وغيرها من الجهات المعنية بشأن إقامة المعسكر المؤقت.

وكانت وكالة “اسوشيتد برس” الأمريكية، قد نشرت في وقت سابق، إلى معلومات حول قيام الجيش الروسي ببناء قاعدة عسكرية جديدة في تدمر – وسط سورية، ونشرت الوكالة صورا لأقمار صناعية تحدد فيها موقع المعسكر الروسي المجاور للمدينة الأثرية.

أ ش أ