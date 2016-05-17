يعتبر زيت الاركان من احد الزيوت المميزة بعدة فوائد صحية و جمالية مذهلة تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال مقال مدهش يشمل فوائد زيت الأركان المغربي.

قد تسمع كثيرا عن زيت الأركان ولكنك لا تعرف ما هو زيت الأركان ومن اين يتم استخراجه وما هي فوائده زيت الأركان الصحية وما هى استخداماته أيضا ولذلك فإننا سوف نقوم من خلال هذه المقالة بالإجابة عن كل الأسئلة التى تدور في ذهنك عن زيت الأركان وعن استخداماته المتعددة وفوائده الصحية الجمة

أولا: ما هو زيت الأركان

إن زيت الأركان هو في الحقيقة يطلق عليه اسم “الذهب السائل” وهو زيت نادر يتم استخراجه من نوع من الشجر يسمى شجر الأركان وهو نوع نادر جدا ويتواجد على سهل سوس المغربي وهذا الشجر معمر يعيش لمدة مائتى عام وتتعدد استخدامات هذا الزيت سواء للطبخ أو لخواص علاجية وتجميلية أيضا ومن أهم مكونات زيت الأركان هو حمض الأوليك وحمض اللينولييك وحمض الستياريك وحمض البالميتيك مع قليل من حمض اللينولينيك وجميعها تعتبر من الأحماض الدهنية الأساسية الهامة والى جانب ذلك فهو يحتوى كذلك على الشكل العفال من فيتامين E والذي يسمى التوكوفيرول

ثانيا: أنواع زيت الأركان

يوجد نوعان من زيت الأركان أولهما خاص بالطبخ وهو مستخدم بكثرة في المغرب والثانى نوع خاص بالتجميل

> النوع الأول: وهو يستخدم في إعداد الطعام ويكون ذات لونه هو البنى الداكن ويكون كذلك ذات طعم قوى وهو مفيد صحيا فى كونه يعمل على تقليل نسبة الكولستيرول الضار LDL في الدم ويقى من أمراض القلب ويقى كذلك من الإصابة بالسرطان

> النوع الثاني: وهذا النوع يكون لونه أصفر ذهبي وهو يستخدم في الأغراض التجميلية للجلد والبشرة والشعر أيضا

ثالثا: أهم فوائد زيت الأركان و اسخداماته:

1- زيت الأركان مرطب للجلد:

> والاستخدام الأكثر شيوعا لزيت الأركان هو استخدامه كمرطبا ومنعما للجلد والبشرة وهذا يرجع إلى احتواءه على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية وعلى فيتامين E حيث يتم امتصاصه بسهولة في الجلد مما يجعله مرطبا طبيعيا رائعا، كما يمكن استخدام مع كل أجزاء الجسم بما فيها الوجه والرقبة وطريقة استخدامه لهذا الغرض سهلة جدا حيث أنه كل ما عليك فعله هو أن تقوم بوضع بعض قطرات من زيت الأركان في راحة يدك ثم تقوم بتدليك أجزاء الجسم المختلفة به بلطف

>2-زيت الأركان يعمل كـ كونديشينر للشعر ” بلسم ”

> وزيت الأركان قد ثبت أيضا أنه مادة طبيعية رائعة لزيادة نعومة وليونة الشعر ويجعله يصبح حريريا وناعما كما يساعد زيت الأركان أيضا على علاج تقصف الشعر وعلاج الشعر المجعد وطريقة استخدام زيت الأركان للشعر هي طريقة سهلة للغاية أيضا حيث يمكنك إما أن تستخدم الزيت مباشرتا بوضع بعض من قطرات الزيت على الشعر او تستخدم منتجات الشعر المحتوية على زيت الأركان كأحد مكوناتها.

>3- زيت الأركان يعمل على زيادة جمال ولمعان الشعر

> نظرا لأن زيت الأركان كما أشرنا سابقا يساعد على زيادة لمعان ونعومة وليونة وحريرية الشعر فإنه يكون عاملا هاما جدا عند وضعه على الشعر قبل عمل التسريحات وفورم الشعر المختلفة حيث أنه يجعل الشعر سلسا واسهل استخداما وهذا ما أشار إليه مصففين الشعر وخبراء التجميل ولذلك فقبل أن تقوم بعمل تسريحة الشعر قم بدهان الشعر ببعض من زيت الأركان ودلكه بأصابعك حتى يصل الزيت إلى جذور الشعر

>4- أن زيت الأركان مضاد للعجز وظهور التجاعيد

> إن فوائد زيت الأركان للجلد والبشرة لا تتوقف على كونه مرطبا طبيعيا للجلد فقط وانما تمتد أيضا إلى أنه يساعد على أن يظهر الجلد شبابا ويخفى التجاعيد ويمنع ظهورها أيضا وهذا يرجع إلى احتواء زيت الأركان على بعض المواد المضادة للأكسدة الفعالة التى تهاجم الجذور الحرة في الجسم وبالتالى تزيد صحة الجلد وتمنع ظهور التجاعيد، والطريقة المثلى لاستخدام زيت الأركان لمكافحة ظهور التجاعيد هي ان تقوم بتطبيق بعض من قطرات زيت الأركان على الوجه والرقبة قبل النوم يوميا

>5- من احد فوائد زيت الأركان إنه يعالج جفاف الجلد والإكزيما بشكل فعال

> إن الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد وبعض امراض الجلد الأخرى كالإكزيما عليهم أن يستخدموا زيت الأركان لعلاج الجفاف والإكزيما حيث أن احتواء زيت الأركان على بعض الأحماض الدهنية الأساسية وعلى فيتامين E في الحة النشطة منه التوكوفيرول تساعد على إصلاح تلف الجلد وامداد الجلد بالعناصر المغذية التى تمنع المزيد من تهيج وجفاف الجلد حيث يحتوى كذلك على بعض المواد المهدئة للجلد، ويمكنك ان تقوم بدهان المنطقة المصابة بزيت الأركان بنتظام حتى تحصل على نتيجة إيجابية ويتم الشفاء بسرعة

>6- أستخدام زيت الأركان في حب الشباب يعتبر فعال جدا

> في حين أن عدد كبير من الزيوت والكريمات المرطبة قد تؤدي إلى ظهور حب الشباب إلا أن زيت الأركان يعمل كمرطب وكمعالج لحب الشباب في نفس الوقت، حيث ان حب الشباب غالبا ما يصيب البشرة الدهنية وزيت الأركان يعمل على تحقيق التوازن الدهنى في البشرة من خلال توفير الرطوبة الطبيعية لها حيث يحتوى زيت الأركان أيضا على مواد مضادة للأكسدة بالإضافة إلى المواد المضادة للالتهابات، ويمكنك أن تقوم باستخدام زيت الأركان لعلاج حب الشباب من خلال غسيل البشرة وتنظيفها وتجفيفها جيدا ثم دهان حب الشباب بزيت الأركان

>7- إتبع إستخدام زيت الأركان لـ الحماية والشفاء من الأمراض

> يساعد زيت الأركان نظرا لاحتواءه على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة على شفاء الجلد التالف والمحروق وخصوصا حروق الشمس كما انه يساعد على الوقاية من حروق الشمس التى تسببها أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة كما يساعد على زيادة سرعة شفاء أمراض الجلد المختلفة

>8- زيت الأركان يعالج علامات التمدد

> إن علامات التمدد التى تحدث في الجسم هي قضية تشغل جميع النساء الحوامل ولكن زيت الأركان يعتبر علاج جيد لعلامات التمدد والترهل التى تحدث للمرأة الحامل بعد الولادة حيث أن زيت الأركان يساعد على زيادة مرونة الجلد نظرا لاحتواءه على نسبة عالية من فيتامين E وبالتالى فإن دهان الجسم خصوصا منطقة البطن والثدى والأرداف والأفخاذ بزيت الأركان يساعد على تقليل علامات التمدد والترهل فيما بعد الولادة كما ان زيت الأركان يعتبر مساعدا أيضا على ترطيب الجلد والشعر أثناء فترة الحمل

>9- زيت الأركان مفيد للقدم واليدين والأظافر

> إن زيت الأركان يعتبر علاجا رائعا ايضا للقدمين المتشققة والكفين والأظافر الهشة والضعيفة ويساعد في الحصول على اقدام وايدي ناعمة وغير جافة أو متشققة كما يساعد في الحصول على اظافر قوية وصحية ايضا بدون تشقق أو ضعف وتكسر ولذلك فيجب ان تقوم بدهان القدمين واليدين والظافر كل يوم قبل النوم بزيت الأركان

>10- زيت الأركان مرطب الشفاة

> إن الشفاة تصبح جافة ومتشققة خصوصا في فصل الشتاء واثناء الطقس البارد والجاف وبالتالى فإن زيت الأركان يكون هو الحل الأمثل للحصول على شفاة رطبة وناعمة وغير جافة أو متشققة ويمكنك ان تقوم باستخدام زيت الأركان هنا عن طريق أن تقوم بوضع بعض قطرات من الزيت على الشفتين وتدلكهما بيديك وببيعضهما البعض وتقوم يوميا وسوف تحصل على نتيجة إيجابية وشفاة ناعمة ورطبة وغير متشققة

> وبذلك أعزائى القراء نكون قد تعرفنا سويا على زيت الأركان ما هو وما هي مكوناته وماهي انواعه أيضا والنوع الذي يستخدم في الطبخ والنوع الذي يستدم لأغراض جمالية بالإضافة إلى تعرفنا على الاستخدامات المتعددة والكثيرة لزيت الأركان والتى تتنوع ما بين الحصول على شعر ناعم وصحى والحصول كذلك على جلد صحى ورطب بالإضافة إلى التخلص من علامات التمدد في الجسم وتشقق الشفاة والجلد وحروق الشمس.

فوائد زيت الأركان المغربي :

1. مكافحة الشيخوخة :

عندما يتعرض الجلد لأشعة الشمس المؤذية ، وتشكل الجذور الحرة التي تؤدي إلى الخطوط الدقيقة والتجاعيد ، يحتوي زيت الاركان على كمية عالية من فيتامين E الذي يساعد على الحد من ضرر الجذور الحرة ، كما أنه يحتوي على الصابونين ، والتي تكون بمثابة وكيل تليين الجلد . النفط يستعيد طبقة الجلد المائي الدهون ، وبالتالي قتال العلامات المبكرة للشيخوخة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد

2. خصائص الشفاء :

يحتوي زيت الاركان على المواد الفعالة والتي لها فوائد الشفاء والحماية . أنها تساعد في شفاء ندب الأنسجة ، وتوفير الحماية من أشعة الشمس ، وخصائص مضادة للالتهابات ويكون بمثابة مطهر . التدليك مع زيت الاركان اليومي إذا كنت تعاني من آلام المفاصل أو للحد من ندبة . فإنه مفيد جدا للأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتيزمية أو المشاكل .

3. يخفض مستوى الكولسترول :

زيت الأركان غني في ستيرول النبات ، والتي توجد في أي زيت نباتي آخر ، وقد أثبتت الدراسات أن هذه ستيرول النبات تساعد على الحد من التهاب في الجسم ، وأيضا تمنع امتصاص الكولسترول في الأمعاء . كما تعزز الدورة الدموية وتساعد على تعزيز مناعة الجسم . وفيتوسترولس هي الأحماض الدهنية غير المشبعة ، مما يزيد من مستوى LDL (الكولسترول الجيد) في الجسم .

4. الهضم الصحي :

إذا كنت تعاني من عسر الهضم بشكل منتظم ، حاول استخدام زيت الأركان ، لأنه يزيد من تركيز الانزيم البيبسين في عصير المعدة ، مما يسهل عملية الهضم صحية . أنه يحتوي على flavanoids، وهي مضادة للأكسدة مما يقلل من الالتهاب داخليا وخارجيا

5. الامراض الجلدية :

من الأيام القديمة ، كان الناس باستخدام زيت الاركان لعلاج مختلف المغذيات الجلدية مثل جدري الماء ، حب الشباب ، الأكزيما وما إلى ذلك البلسم الجلد وتوفر الإغاثة إلى جفاف الجلد والحكة . زيت الالاركان هو مفيد أيضا لإزالة علامات التمدد من الحمل .

6. الشعر :

يحتوي زيت الاركان على أعلى كمية من فيتامين E من أي زيت آخر . بسبب هذه الخاصية ، يساعد إلى حد كبير في ترويض الشعر الجاف والمجعد . نظرا لنسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة ، فإنه يضيف الرطوبة إلى الشعر الجاف ويقلل التقصف . تطبيق النفط في جميع أنحاء الشعر مع التركيز بشكل خاص على نهايات . يبقيه بين عشية وضحاها ويغسل في اليوم التالي للحصول على شعر لامع وناعم .

7. صحة فروة الرأس :

إذا كنت تعاني من فروة الرأس الجافة والقشرة ، في محاولة العلاج بزيت الاركان . تدليك النفط في جميع أنحاء فروة الرأس بلطف والاحتفاظ بها بين عشية وضحاها . يغسل في اليوم التالي مع الشامبو توضيح . وهذا من شأنه توفير مع الكثير من الوقت للنفط لاختراق في فروة الرأس وترطيب ذلك .

8. الوجه المتوهج :

ويستخدم زيت الاركان في العديد من المستحضرات وكريمات الجسم مكلفة الجلد . اجعل بنفسك زيت الاركان كمرطب ، عن طريق خلط 10 قطرات من الزيت إلى حسابك في كريم الجلد المفضل . استخدامه بمثابة كريم الليل للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة في اليوم التالي

9. الاظافر :

إذا أظافرك عرضة لتقشير وتكسير ، ثم أنها ضعيفة وهشة ، يساعد زيت أركان لتعزيز الأظافر ويخفف من البشرة بسبب محتوى فيتامين E موجود في ذلك . تدليك بشكل منتظم مع الزيت لأظافر أقوى

10. منع حب الشباب :

زيت الأركان غني في مضادات الأكسدة وخاصة فيتامين e والتي تقلل بشكل طبيعي التهاب الجلد الناجم عن حب الشباب . عند استخدامها على أساس منتظم ، و يصبح الجلد أكثر صحة وسوف حب الشباب خفيفة تتلاشى في نهاية المطاف بعيدا .

11. الشفاه :

لضمان سلاسة وترطيب شفتيك ، إضافة بضع قطرات من زيت أركان واستخراج الفانيليا إلى السكر البني . تدليك الشفاه

> برفق في حركة دائرية باستخدامة وشطفها

مميزات زيت الاركان

من مميزات استخدام هذا الزيت في أنّه آمن استخدامه للأطفال وكونه يمتص بسهولة من البشرة ولا يترك آثراً، ومن فوائده المُتعددة أنّه يغذي الشعر ويعطيه ملمساً ناعماً وحريريّاً وكما يضفي على الشعر لمعاناً صحيّاً وهو يساعد في القضاء على قشرة الرأس. يعمل على التقليل والتأخير من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن على البشرة، ويقي من ظهور علامات تمدد البشرة عند الحمل إضافة إلى أنّه يساعد في علاج الخطوط البيضاء والتشققات وآثار الحروق والجروح، ويستخدم أيضاً في حالات آثار وندوب الناتجة عن حب الشباب، ويعمل على ترميم الجلد وتحفيز خلاياه على أداء وظائفها الحيويّة، ويعمل على تعذيتها وتنعيمها وإعطائها النضارة وهو يستخدم بشكل مكثف في منتجات البشرة والمرطبات، ويعمل أيضاً على تقويّة الأظافر.