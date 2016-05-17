يعتبر الياسمين من احد انواع النباتات التي تتميز بعدة فوائد صحية و جمالية مدهشة تتعرف عليها حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال من خلال مقال مذهل يشمل الفوائد الصحية لزيت الياسمين.

مجرد الرائحة العطرية من زيت الياسمين يمكن أن تفعل الكثير لرفع معنوياتنا، حيث ان بعض الناس يغرس فيهم مشاعر الشعر والرومانسية، ويتم استخراج الزيت العطري من عدة أنواع من الياسمين مثل الياسمين الشامي .

> الياسمين هو بالتأكيد معروفة جدا لرائحته العطرية ولكنه لديه عدد من الاستخدامات العلاجية، وتقليديا يستخدم للمساعدة في علاج مشاكل الولادة وأيضا للمساعدة في تحسين الرغبة الجنسية، وفي الوقت الحاضر يتم استخدامها لعدد من الأغراض العلاجية التي تتراوح من علاج الامراض الجلدية الى علاج الإكتئاب .

القدرات العلاجية من زيت الياسمين اعتمدت بشكل كبير على الخصائص الطبية والتي تشمل ما يلي :

> • المضادة للاكتئاب

> • مطهر

> • مضاد التشنج

> • طارد للبلغم

> • مطمث

> • مسكن

> • مقوي للرحم

> • مضاد للبكتيريا

فوائد زيت الياسمين :

زيت الياسمين معروف جدا بخصائصه المهدئة القوية التي يمكن أن تساعد في تخفيف العديد من الأمراض والمشاكل الجسدية، كما ان له فوائد للصحة العقلية، ويمكن استخدامه للمساعدة في مجموعة متنوعة من الشكاوى الجسدية الأخرى .

1. رفع المعنويات :

> إذا كنت تشعر بالحزن، فإن زيت الياسمين مفيد جدا لرفع معنوياتك، وذلك بسبب رائحته الرائعة، كما انه يرفع مستوى التأثير على العقل، ويتم استخدامه من قبل الناس في أوقات الحزن أو الأسى، لأن له القدرة على محاربة الاكتئاب من خلال تحفيز الإفراج عن بعض الهرمونات مثل هرمون السيروتونين .

> ليس فقط أنه يساعد على رفع الروح المعنوية ولكنه في كثير من الأحيان يساعد على مكافحة آثار القلق والتوتر، واستنشاق جزيئات زيت الياسمين ينقل رسائل إلى الجهاز الحوفي في الدماغ والذي يعرف أنه يسيطر على العواطف ويؤثر على الجهاز العصبي في الجسم .

> وقد اكتشف الباحثون في ألمانيا مؤخرا أن رائحة الياسمين لها تأثير قوي جدا على الخلايا العصبية بسبب مادة كيميائية تسمى GABA، وتم اختبار مئات الروائح من أجل التأثير على GABA في البشر والفئران ووجدوا أن الياسمين يزيد هذا التأثير كما انه مساوي في قوة الحبوب المنومة والمهدئات والحبوب المضادة للقلق .

>2. الآثار المهدئة :

> الياسمين له تأثيرات مهدئة قوية جدا تساوي في قوتها الأدوية المنتجة تجاريا، فإذا كنت تعاني من أعراض القلق والأرق فعليك وضع زجاجة من زيت الياسمين مفتوحة في غرفة نومك ليلا واستنشاقها كلما كنت تشعر بالقلق .

>3. علاج الجروح :

> زيت الياسمين له خصائص مطهرة ومضادة للفيروسات فعالة، يجعله فعال في الاستخدام الخارجي على الجروح الطفيفة للمساعدة في منع العدوى، كما أن زيت الياسمين يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي عند استنشاقه .

>4. علاج الندوب :

> زيت الياسمين يمكن تطبيقه على الجلد للمساعدة في القضاء على علامات التندب والبثور في الجلد، وكثيرا ما يستخدم من قبل الأم الجديدة للمساعدة في القضاء على علامات التمدد غير المرغوب فيها .

>5. نزلات البرد :

> زيت الياسمين يمكن أن يساعد في تخفيف السعال وازالة البلغم والمخاط من الجهاز التنفسي، وإذا كنت تعاني من نزلة برد، ولا يمكنك التخلص من هذا السعال المزعج، فعليك محاولة استنشاق زيت الياسمين قبل وقت النوم .

> زيت الياسمين يمكن أن يساعد في القضاء على الشخير عن طريق ازالة احتقان الأنف .

>6. مثير للشهوة الجنسية :

> زيت الياسمين يعمل حقا كمنشط جنسي، حيث يقال إن رائحة الياسمين تعزز الرغبة الجنسية، وتستخدم زهور الياسمين لتزيين العروس وغرفة النوم ليلة الزواج .

>7. علاج مشاكل البشرة :

> زيت الياسمين له منذ فترة طويلة سمعة طيبة في مجال العناية بالبشرة، حيث أنه فعالة في تحقيق رطوبة البشرة في أولئك الذين يعانون من جفاف الجلد، كما ان له خصائص مطهرة، ويستخدم زيت الياسمين أيضا لعلاج الحالات الجلدية مثل الأكزيما أو الصدفية .

>8. علاج مشاكل الحيض :

> زيت الياسمين له خصائص مطمثة، والذي يعني انه يمكن أن يساعد النساء التي تعاني من عددة مشاكل متعلقة بالحيض، ويمكن استخدامه لتخفيف آلام الحيض، وتنظيم دورات الحيض وتأخير سن اليأس، ونظرا لجودتها في التهدئة فإنه يساعد في تخفيف المشاكل المتعلقة بالحيض مثل التعب والتهيج .

>9. تسهيل الولادة :

> زيت الياسمين له تاريخ طويل من الاستخدام في تخفيف طول عملية الولادة والحد من الآلام الحادة، كما انه يساعد في عملية الانتعاش بعد الولادة ويمكن ان يعالج مشاكل ما بعد الولادة مثل الاكتئاب، وتظهر بعض الدراسات أيضا أنها قد يقلل من الوقت والألم اثناء الولادة .

>10. علاج التهاب المفاصل والنقرس :

> زيت الياسمين له خصائص فعالة مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الشكاوى الناجمة عن الالتهاب بما في ذلك الروماتيزم والنقرس .

>11. مضاد للبكتيريا :

> دراسة هندية أجريت في 2008 تم التحقيق فيها من ان زيت الياسمين يحمل خصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا .

كيفية استخدامه :

مثل معظم الزيوت العطرية، وهناك عدد من الطرق التي يمكنك تطبيقها اثناء استخدام زيت الياسمين . رائحة الياسمين يمكن ان ترفع معنوياتك، وتخفف القلق وتساعدك في الحصول على ليلة نوم جيدة. ويمكن أن يستخدم موضعيا

> إضافة قطرة أو اثنين على جبهتك أو الرقبة كلما كنت تشعر بالحاجة، ويمكنك أيضا تخفيفه مع زيت ناقل وتدليك به الجسم للمساعدة في علاج وجع المفاصل وآلام العضلات .

>حمام الاستحمام : إضافة بضع قطرات إلى حوض الحمام للحصول على آثار الاسترخاء.

>الاحتياطات :

> يعتبر زيت الياسمين آمن بشكل عام، وهو ليس سامة وغير مزعج، لما له من آثار مهدئة فعالة، وينبغي استخدامه مع مقدار معين من الرعاية في حاله ضعف تركيزك.

> لا ينصح باستخدامه عن طريق الفم .

> وإذا كنت سوف تستخدمه موضعيا فمن الأفضل تخفيفه بكمية مناسبة من أي زيت ناقل .

فوائد الجلد من الياسمين :

بينما الياسمين توصف عموما بانها تكون آمنة ، فمن المستحسن دائما لاستخدامه عن طريق خلطه مع الأفوكادو واللوز الحلو ، الجوجوبا ، أو زيت جوز الهند قبل تطبيق على الجلد .

1. مزيل الروائح :

زهرة الياسمين لديها كيتون في تركيزات منخفضة . هذا بدوره له رائحة خفيفة ليصبح خيارا أكثر صحة وطبيعي لازالة روائح العرق .

2. للحصول على بشرة أنعم :

إضافة بضع قطرات من النفط المستخرج من الياسمين إلى الحمام الخاص بك ونقع نفسك لمدة 10 دقائق للحصول على مرطب في الحمام . أو يمكنك مزج زيت الياسمين مع الألوة فيرا كغسول قليلا وتطبيقه على بشرتك ويترك لفترة ليرطب البشرة ويتركها ناعمة .

3. منغم ولندبات الجلد :

زهور الياسمين عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع الفازلين أو زيت جوز الهند ، تساعد على تخفيف علامات التمدد والندوب . ذلك نغمات أيضا ، البلسم الجلد الجاف ، والاحتفاظ بمرونة الجلد .

4. يخفف الاضطرابات الجلدية :

الياسمين ، عندما تستخدم على كشاي ، كما هو معروف أن تكون فعالة لعلاج الخدوش والجروح، والتخفيضات. بل هو أيضا وسيلة انتصاف فعالة للمنزل والطفح الجلدي والاحمرار وحروق الشمس التي تسببها .

5. الضمانات الجلد :

يمكن الاستفادة من خصائص مضادة للجراثيم ، مطهر ، مضاد للفيروسات والياسمين في شكل من نفطها لتحسين قوة مناعة الجلد . تطبيق هذا الزيت بانتظام على جلدك يمكن حمايته من العدوى وآثارها الطقس المخالف .

فوائد الياسمين للشعر :

1. بلسم الطبيعية :

إعداد مياه الياسمين بنقع 10-15 زهور الياسمين في الماء العادي . اتركه حتى يبرد واستخدامه بمثابة شطف الشعر الماضي ، يمكن أن تكون مختلطة مع صودا الخبز لاستخدام الشامبو وكذلك مكيف . ويمكن أيضا أن تستخدم مياه الياسمين بوصفها المصل للحفاظ على شعرك مكيفة . الياسمين ، في شكل نفط ، ويمكن تطبيقها للحفاظ على الشعر المجعد ، لا يمكن السيطرة عليها وتحت السيطرة من قبل الرطوبة

2. لشعر أقوى وأطول ، ومشع :

مستخلص أوراق الياسمين تقوي جذور الشعر الخاص بك ، يجعل شد الشعر ويمنعها من التحول هش . وهذا يضمن أيضا أن فروع الخاص ينمو أطول وأكثر سمكا . استخراج الياسمين الطازج يملؤه زيت جوز الهند أيضا يمنحك وقتا أطول ، والشعر أوفى . جنبا إلى جنب مع الحفاظ على لونه الطبيعي ولمعانة ، ويضمن هذا المقتطف أيضا أن كنت تملك أكثر سمكا الأقفال .

3. وكيل المضادة للقمل :

إضافة حفنة من زهور الياسمين للزيت وتطبيقه بشكل منتظم على فروة الرأس والشعر لحماية شعرك من الهجمات من قمل الرأس

4. تحافظ على فروة الرأس رطبة :

الياسمين يستخرج عندما تستخدم جنبا إلى جنب مع زيت جوز الهند و زيت اللوز ، أو زيت الجوجوبا هو معروف لقفل الرطوبة في فروة الرأس ، والحفاظ على فروة الرأس رطبة ومنع تساقط الشعر وقشرة الرأس .

5. علاج لالتهابات فروة الرأس :

سحق زهرة الياسمين في زيت جوز الهند . تطبيق هذا على فروة الرأس المصابة لتخفيف العدوى . الإجراءات مطهر ومضاد للميكروبات من كل من المكونات العمل معا ، مما يتيح للعدوى أن تهدأ بوتيرة أسرع .

الفوائد الصحية للياسمين :

1. مثير للشهوة الجنسية طبيعي :

هذه الزهور البيضاء يكون هذا العطر المذكر والحسية مقنعة ، والتي تضفي عليها مع القوى السحرية مثير للشهوة الجنسية .

2. يخفف الإجهاد والاكتئاب :

رائحة حفنة من براعم الياسمين الجديدة للتغلب على مستويات التوتر الخاص بك . بدلا من ذلك ، يمكنك استخدام النفط الطازجة المستخرجة من هذه الأوراق . المكونات العطرية من زهرة تهدئة الحواس ، يحبط من الأفكار السلبية ، وملء لكم مع الطاقة . فقط 2 قطرات وهذا هو ما تحتاجه للتغلب على الإجهاد بسبب العمل من ذوي الخبرة والامتحان ، والتعب ، والعصبية ، والقلق ، والتوتر ، وحتى الإدمان .

> بينما الياسمين يمكن أن يخفف من اكتئاب ما بعد الولادة أيضا ، تأكد من استخدام النفط بدلا من الزهور لذلك فائدة . أو ، إضافة حوالي 10 إلى 12 زهور الياسمين على المياه الخاصة بك وأخذ حمام لزيادة مستويات الثقة بك .

3. خصائص مطهر الفطرية :

وجود بنزوات البنزيل ، حمض البنزويك ، وبنزيلديهايد في الياسمين تمكنه من القيام بدور فعال وكفؤ كمطهر . اختيار النفط محلي الصنع جديد لتطبيق موضعي على الجروح لحمايتها من الالتهابات . ومن المعروف استنشاق رائحة الياسمين أيضا لتخفيف الالتهابات التي تؤثر على الجهاز التنفسي ، وإحباط البرد والسعال .

4. يخفف التشنجات :

الياسمين وكيل طبيعي مضاد للتشنج ، ويمكن استخدامه لتخفيف مختلف الظروف المؤلمة ، بما في ذلك الازدحام ، والسعال ، والربو ، والكوليرا المتقطعة . انه يخفف التشنجات ، وتخفيف الألم الذي تعانيه في ظل هذه الظروف .

5. يخفف من الألم والالتهاب :

الذين يعانون من الصداع أو آلام الظهر؟ تطبيق قليل من الزيت من الياسمين والتدليك . فإنه يشفى ، وأنه هو علاج ثبت لآلام وأوجاع متنوعة ، بما في ذلك تلك من التهاب المفاصل والروماتيزم . جنبا إلى جنب مع خصائصه المضادة للمؤذ الادراك والمضادة للالتهابات ، كما أنها تمتلك خصائص مخدر ، آثار فعالة من قبل مما يساعد في سرعة الشفاء من حالات الالتهابات مؤلمة .

6. يخفف السعال والبرد :

الزيت المستخرج من زهور الياسمين هو مقشع الطبيعية . هذا يزيل البلغم المتراكم في الجهاز التنفسي أثناء السعال والبرد ، مما يتيح لك ليلة نوم جيدة .

7. علاج طبيعي للشخير :

يمكن فعلا الخاصية مقشع من هذا النفط أن تستخدم كعلاج طبيعي للشخير . استنشاق زهرة أو زيت يخفف من الحلق ، ويوسع مرور الهواء ، بفضل هذه الزهرة الرائعة ، يمكنك الآن الاستمتاع ليلة هادئة من النوم

8. لجهاز هضمي أقوى :

جنبا إلى جنب مع تخفيف تشنجات شهدت خلال مختلف الاضطرابات الهضمية ، كما هو معروف ضخ شاي الياسمين لتقديم علاج قرحة المعدة وأيضا . فإنه يحتفظ ليس فقط أمعائك نظيفة عن طريق يمهد الطريق لنمو البكتيريا الجيدة ، فإنه يعزز أيضا الجهاز الهضمي ، وحماية الخاص بك من العدوى .

9. علاج للحمى :

وقد استخدمت الزهور وكذلك زيت الياسمين كعلاج المنزل اجتازت اختبار الزمن لاسقاط مستويات درجة الحرارة خلال ارتفاع في درجة الحرارة . ويحسن مستويات التداول ، يخفف الإجهاد ، وارتخاء العضلات ، مما يساعد في خفض وتخفيف الحمى .

10. يحسن الدورة الدموية :

ومن المعروف عن الياسمين ، عندما تستهلك الشاي أو تدلك موضعيا مثل النفط ، لتحسين مستويات الدورة الدموية ، يمكن استخدامه للحفاظ على مستويات ضغط الدم تحت السيطرة وإحباط من مختلف ظروف القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين اللعين ، تخثر الدم ، والسكتات الدماغية

11. لألم الحيض :

النفط المستخرج من الياسمين هو بنفس كفاءة مطمث ، مما يساعد على تخفيف التشنجات والألم الذي تعانيه أثناء الحيض . يساعد هذا العقار أيضا في تنظيم دورات وكذلك الحفاظ على أعراض الطمث قبل مختلف ، بما في ذلك التعب وتقلب المزاج تحت السيطرة ، مهدئا منشط للأعصاب ، لأنها تساعد النساء على عبور هذه المرحلة بطريقة أسهل وخالية من الإجهاد . خلط 2 قطرات من زيت الياسمين في 1 مل زيت السمسم البذور . تنطبق على انخفاض القيمة المطلقة الخاصة بك ، والتدليك بلطف ، وحفيف من الألم .

12. يساعد على سهولة العمل :

من المعروف تطبيق زيت الياسمين لتخفيف القلق خلال العمل ، في الوقت الذي تساعد النساء على الاسترخاء تماما ، واسترخاء العضلات ، ويصبح العمل أسهل . مزيج 4 قطرات زيت الياسمين مع 2 مل زيت الجوجوبا لتسليم أسهل والانتعاش خالية من الألم بعد فترة وجيزة .

13. تأثير على حليب الثدي :

في حين أن النفط المستخرج من زهور الياسمين ومن المعروف أن يكون مدر اللبن ، من المعروف أن الزهور على هذا النحو أن يكون قاطع للبن . نعم ، وقد عرف زيت الياسمين لتعزيز إفراز حليب الثدي . يمكن للنساء الذين يرغبون في التوقف عن الرضاعة الطبيعية استخدام زهور الياسمين كما هو معروف لوقف إفراز حليب الثدي خلال 48 ساعة .

14. يساعد مرضى السكري :

ومن المعروف ان الشاي يملؤه أوراق الياسمين للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة ، وتطبيع انتاج الانسولين . يمكن أن تستهلك هذا الشاي يساعد مرضى السكر للحفاظ على الاختيار على مستويات السكر الخاصة بهم . وتشير الدراسات أيضا إلى الاستخدام المنتظم للشاي الياسمين التي غرست لخفض فرص مرض السكري ، خاصة إذا كنت بدينا .

15. ينظم مستويات الكولسترول في الدم :

الياسمين ، عندما تستهلك والشاي ، كما هو معروف لخفض مستويات الكولسترول السيئ في الدم . كما أنه يساعد على الحفاظ على علامة على مستويات الكوليسترول في الدم والحفاظ على الظروف الصحية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية في الخليج

16. علاج للشروط التالية :

جذام

> نزف مستقيمي

> الالتهابات البولية

> شلل

> الوهن العقلي

> دوار

> تليف الكبد

> التهاب الكبد

كيفية استخدامه :

مثل معظم الزيوت العطرية، وهناك عدد من الطرق التي يمكنك تطبيقها اثناء استخدام زيت الياسمين . رائحة الياسمين يمكن ان ترفع معنوياتك، وتخفف القلق وتساعدك في الحصول على ليلة نوم جيدة. ويمكن أن يستخدم موضعيا

إضافة قطرة أو اثنين على جبهتك أو الرقبة كلما كنت تشعر بالحاجة، ويمكنك أيضا تخفيفه مع زيت ناقل وتدليك به الجسم للمساعدة في علاج وجع المفاصل وآلام العضلات .

> حمام الاستحمام : إضافة بضع قطرات إلى حوض الحمام للحصول على آثار الاسترخاء.

الاحتياطات :

يعتبر زيت الياسمين آمن بشكل عام، وهو ليس سامة وغير مزعج، لما له من آثار مهدئة فعالة، وينبغي استخدامه مع مقدار معين من الرعاية في حاله ضعف تركيزك.

> لا ينصح باستخدامه عن طريق الفم .

> وإذا كنت سوف تستخدمه موضعيا فمن الأفضل تخفيفه بكمية مناسبة من أي زيت ناقل .