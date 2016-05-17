جنايات الأقصر تحيل 4 متهمين باغتصاب سيدة وتصويرها عارية للمفتي‎

قضت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محمد منصور، مساء اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 4 متهمين باختطاف سيدة واغتصابها، وسرقة مصوغاتها الذهبية وهاتفها المحمول، وتصويرها عارية إلى فضيلة المفتي.

كان اللواء عصام الحملي مدير أمن الأقصر، قد تلقى في سبتمبر الماضي بلاغًا يفيد بتعرض السيدة “م . ع” 23 سنة ربة منزل، للاختطاف والاغتصاب وسرقة ما بحوزتها، وتصويرها عارية من قبل المتهمين ” ح.ط.ح”، و “ع.ع.م”، و “أ.ش.أ”، و “م.أ.ع”.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة الواقعة وتم إحالة المتهمين إلي محكمة الجنابات التي أصدرت حكمها بإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية.