بالصور.. مؤتمر جماهيري في الوادي الجديد لعرض مشاكل المزارعين

مراسل – «ONA»:

عقدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا جماهيريًا لعرض مشاكل المزارعين بمركز إعلام الداخلة، في إطار تواصل وزارة الموارد المائية والري مع المواطنين والوقوف على متطلباتهم، وبالتنسيق مع المحافظة متمثلة في رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات المحليه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد مصطفى، وكيل وزارة الري بالوادي الجديد، وسيد محمود، رئيس مركز ومدينة الداخلة، والمهندس منصور إبراهيم سيد، مدير عام الري بالداخلة، والمهندس صلاح الدين سيد، مدير عام الميكانيكا والكهرباء بالداخلة، والمهندس حسام بشندي مدير هندسة الصرف والمهندس صابر محمد نيابة عن نقابة الفلاحين بالداخلة والاستاذ اسلام ابو الحسن رئيس رابطة ابناء الوادي الجديد وبحضور الأستاذ حسن سيد مدير مكتب الإعلام بالداخلة .

واستهدف المؤتمر مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالري لمركزي بلاط والداخلة وحسم الموضوعات الممكن تنفيذها في وجود كافة القيادات وإدراج خطة الإدارات الجاري تنفيذها والمقترحه أيضًا وتصعيد الموضوعات التي تستحق التصعيد للمستوى الأعلى بالوزارة، وكان من أهم ما يصاغ في هذا المؤتمر الكبير هو الحث على ضرورة ترشيد استهلاك المياه وذلك بتطبيق نظم الري المطور واستخدام الطاقة الشمسية كطاقة متجددة.