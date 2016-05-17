فرع تعليم الكبار يعلن اختيار "الطوابية" أول قرية بلا أمية فى قنا

أعلن فرع تعليم الكبار بقنا، عن اختيار قرية الطوابية، كأول قرية بلا أمية، وذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين هيئة تعليم الكبار ومطرانية قنا والتى تمت برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا وبتوجيهات من الدكتور أسامة فراج رئيس الجهاز التنفيذى لهيئة تعليم الكبار .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى نظمه فرع تعليم الكبار بقنا، اليوم الثلاثاء فى قرية الطوابية، بمشاركة عدد من الهيئات.

وقال القس داود شنودة "ممثلاً عن مطرانية قنا" لابد أن نشجع أبنائنا على التعلم وسوف نجنى الثمار بعد ذلك، لافتاً إلى أن كل الأديان حثت على أهمية العلم، فالقرآن كانت أول آية فيه " إقرأ باسم ربك الذى خلق"، كما أن الكنيسة لها دور واضح فى دعم جهود القضاء على الأمية، والتعريف بأهمية التعليم والثقافة.

وأشار المهندس علاء الدين حسن مدير إدارة التنمية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى دور المحليات فى مساندة الجهود التى تبذل من أجل القضاء على الأمية، ودور صندوق التنمية المحلية فى توفير قروض للنهوض بالعملية التعليمية.

واضاف الحسينى عبد الفتاح " مدير فرع تعليم الكبار بقنا" بأن اختيار قرية الطوابية لتكون أول قرية خالية من الأمية على مستوى محافظة قنا بالتعاون مع مطرانية الأقباط الأرثوذكس، وأن هذا اللقاء هو الأول من نوعه فى القرى ونهدف من خلاله للقضاء على الأمية نهائيا فى القرية لتكون نموذجاً مضيئاً لبقية القرى، لافتاً إلى أن كل جهة متعاونة مع الهيئة فى القضاء على الأمية سوف تحصل على 300 جنيه مقابل كل دارس ناجح، إضافة إلى الحوافز التى سوف تقدم من الوحدة المحلية والمطرانية.

وأنهى اللقاء الشيخ رمضان أحمد محمد مدير إدارة أوقاف قنا، بكلمة أكد فيها بأن العلم هو الذى يرقى بالإنسان فى كافة النواحى، وبه تقاس الأمم والمجتمعات، ويكون الازدهار والنمو بقدر عدد المتعلمين، لافتاً إلى العلم لا يرتبط بمكان أو سن معين، كما تحدث عن الآيات القرآنية التى تحث على العلم و قواعد التعليم التى وضعها النبى صلى الله عليه وسلم.

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