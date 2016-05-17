رى الداخلة: حفر آبار رى جديدة وتركيب طلمبات بتكلفة 72 مليون جنيه

قال المهندس منصور إبراهيم مدير عام الرى والمياه الجوفية بمركزى الداخلة والعوينات بالوادى الجديد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه جار خلال الفترة الحالية حفر 11 بئرا بمدينة الداخلة، وتم تركيب 8 طلمبات، وجار تركيب 3 طلمبات، وتم الانتهاء من حفر 11 بئرا، وجارى الانتهاء من حفر بئرين آخرين بتكلفة إجمالية تبلغ 39 مليون جنيه و970 ألفا.

وأكد منصور أنه جار طرح توريد وتركيب مواسير بلاستيكية لتبطين المساقى والمجارى المائية الخاصة بالآبار الزراعية، وإنشاء مبنى للتفتيش على المياه جوفية بغرب الموهوب وشراء كاميرا رصد للآبار العميقة وتركيب طاقة شمسية للمبنى بتكلفة إجمالية بلغت 32 مليون جنيه و250 ألفا لتصبح الأعمال بالإدارة بقيمة إجمالية بقيمة 72 مليون جنيه و220 ألف جنيه.

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