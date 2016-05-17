فيديو صادم عن أب يسخر من طفلته

فلسطين_ سيدتي نت

أثار فيديو قصير تم تصويره لطفلة صغيرة في سيارة والدها، وهي تبكي بحرارة بسبب عدم حصولها على لقب نجمة الأسبوع في فصلها، وتفوق زميلة أخرى، أثار الكثير من الغضب والاستهجان والاستنكار بسبب برود الأب وسخريته من طفلته، وحيث أكد متابعون أن الأب هو الذي قام بنشر هذا الفيديو عن طفلته، ولاقى ردود أفعال مستاءة من ذوي الاختصاص في التربية وعلم النفس.

على الجانب الآخر سادت حالة من اللوم بخصوص رد الطفلة على والدها حيث قالت له بغضب بسبب سخريته منها: اسكت لأطقعك كف

"سيدتي نت" جمعت بعض التعليقات التي وردت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الأب والطفلة كالتالي:

_ أكيد هي ما فازت بسبب أبوها المتخلف ده

خلود - مصر

_ يستحق السجن في غرفة الفئران في المدرسة.

راوية علي - تونس

_ البنت عصبية وطموحة ولكن والدها سيدمرها

رزان - فلسطينية

هذا وقد التقت "سيدتي نت" بالأخصائية النفسية الدكتورة منى عوض التي قالت بهذا الخصوص ما يلي:

1 - يجب لوم الأب ولوم الابنة فكلاهما أخطأ وخطأ الأب كان كبيراً.

2 - البنت تعاملت مع والدها بقلة أدب وبقسوة كذلك

3 - الأب يجب أن يكون قدوة لابنته ولا تصدر منه أي ألفاظ نابية مهما كانت الظروف

4 - الذنب يقع أيضاً على المدرسة، التي يجب أن تختار نجماً يومياً، وليس كل أسبوع لكي تعطي المجال لكل التلاميذ للفوز وتحقيق أمنيتهم في التكريم والظهور.

5 - العقاب الذي يجب أن يعاقبه الأب هو أن يهتم بالطفلة ويكرمها في أقرب مناسبة.

هذا وقد خرج الأب عن صمته بعد يومين من نشر الفيديو وقال إن طفلته اسمها يارا، وهي متفوقة، وهو لم يقصد السخرية منها وقد قام بتصوير الفيديو وإرساله لأمها والتي بدورها نشرته على جروب لكي يراه أهلها وهكذا انتشر، وهو يعامل ابنته كصديقة وليس كما ظهر في الفيديو واعتذر عن العبارات النابية التي قالها والتي عزاها إلى أنها ثقافة مجتمع.