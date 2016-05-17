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القوات العراقية تستعيد مدينة الرطبة من «داعش»

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القوات العراقية تستعيد مدينة الرطبة من «داعش» القوات العراقية تستعيد مدينة الرطبة من «داعش»

عناصر من الجيش العراقي – أرشيفية

 

تمكنت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على كامل أراضي مدينة الرطبة الواقعة غربي محافظة الأنبار.

جاء الإعلان عن السيطرة الكاملة بعد ساعات من سيطرة القوات بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية وشرطة الأنبار والحشد العشائري، الثلاثاء، على مداخل المدينة، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز عربية.

واستعانت القوات العراقية بالدبابات والمدفعية والهندسة العسكرية وقوات حرس الحدود والطيران، بالإضافة إلى طائرات التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، في عملية الرطبة، لتحريرة من عناصر تنظم “داعش”.

وكانت القوات العراقية بدأت، صباح أمس الإثنين، عملية واسعة لاستعادة مدينة الرطبة التي سيطر عليها تنظيم داعش قبل نحو عامين، وفق ما أعلن بيان عسكري.

يذكر أن الرطبة، التي سيطر عليها تنظيم داعش في يونيو 2014، تقع في غرب محافظة الأنبار قرب الطريق الرئيسي المؤدية إلى الأردن.

 

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