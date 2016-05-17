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ضبط 31 قضية حيازة واتجار بالمخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالوادى الجديد

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ضبط 31 قضية حيازة واتجار بالمخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالوادى الجديد ضبط 31 قضية حيازة واتجار بالمخدرات فى حملة أمنية مكبرة بالوادى الجديد
تمكنت قوة شرطة من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الوادى الجديد بقيادة العميد عبد الباسط السمان فى ضبط 31 قضية مخدرات بواقع 9 قضايا اتجار و22 تعاطى فى حملة أمنية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة.

وورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بضبط 2230 قرصا مخدرا و600 جرام حشيش و33 جرام أفيون و200 جرام بانجو خلال حملات أمنية مكبرة تحت إشراف العميد عصام مهنى، رئيس مباحث المديرية شنتها مباحث المديرية بجميع مراكز مع الأقسام الشرطية.


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