إيفونا يفعل كل شيء ويهدر انفرادا بطريقة غريبة

أهدر الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي انفرادا معتادا بطريقة غريبة أمام مرمى الإنتاج الحربي بعد أن راوغ مدافعي الخصم بطريقة رائعة.

ففي الدقيقة السابعة تسلم إيفونا الكرة من على حدود منطقة الجزاء قبل أن يمر من لؤي وائل ثم محمد فتح الله بطريقة رائعة لينفرد بأمير عبد الحميد ثم سدد بطريقة غريبة خارج المرمى.

ويستضيف الأهلي على ملعب برج العرب فريق الإنتاج الحربي في الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز.

إيفونا كان قد كسر صيامه التهديفي في المباراة الماضية أمام أسوان بعد أن سجل هدف الشياطين الحمر الثاني.