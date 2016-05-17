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أرقام في الجول - إيفونا يتجاوز كهربا في رقم سلبي بالدوري المصري

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أرقام في الجول - إيفونا يتجاوز كهربا في رقم سلبي بالدوري المصري أرقام في الجول - إيفونا يتجاوز كهربا في رقم سلبي بالدوري المصري

بإهداره انفراد أمام الإنتاج الحربي انفرد ماليك إيفونا مهاجم الأهلي برقم سلبي في الدوري المصري.

وأهدر إيفونا انفرادا في الدقيقة السابعة بعد مراوغة لؤي وائل ومحمود فتح الله مدافعا الإنتاج لكنه فشل في التسجيل.

هذا الانفراد الضائع هو التاسع لإيفونا في الدوري المصري.

وتجاوز إيفونا الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا" جناح الزمالك وعمرو مرعي مهاجم الداخلية وكلاهما أهدر ثمانية انفرادات بالمسابقة حتى الآن.

وسجل إيفونا ثمانية أهداف مع الأهلي في الدوري المصري، بينما يتصدر قائمة هدافي المسابقة حسام باولو هداف سموحة برصيد 14 هدفا.

ولو نجح إيفونا في تسجيل الانفرادات التي أهدرها، لأصبح هدافا للمسابقة.

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