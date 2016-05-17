صورة - الشعار الجديد للدوري الإنجليزي على قمصان الفرق بدء من الموسم المقبل‎

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن الشعار الذي سيتم وضعه على قمصان فرق الدوري الإنجليزي بدء من الموسم المقبل.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد بدأت حملتها الدعائية في شهر فبراير الماضي لشعار المسابقة الجديد والذي سيتم استخدامه بدء من موسم 2016-2017 بعد انتهاء عقد رعاية بنك باركليز.

ويظهر في الشعار الجديد للدوري أسد يرتدي تاجا كتب عليه "الدوري الممتاز" وهو شكل مستحدث للشعار الأساسي الذي بدأ به الدوري بنظامه الجديد عام 1992.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي على "تويتر":"رسميا تفقدوا الشعار الذي سيتم وضعه على قمصان الفرق بدء من موسم 2016-2017.

وكان بنك "باركليز" قد حصل على حقوق الرعاية منذ عام 2004 بمبلغ 57 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2007، ثم جدد العقد مقابل 82 مليون جنيه إسترليني حتى عام 2012، وجدد العقد مرة أخرى بـ120 مليون جنيه إسترليني حتى نهاية الموسم الحالي.