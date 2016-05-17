تقرير في الجول - 3 معايير جديدة بالدوري الإسباني من أجل اللحاق بقطار البريميرليج

نجحت الكرة الإسبانية في فرد سيطرتها على الكرة الأوروبية بشكل كبير من خلال التواجد في الأدوار النهائية للبطولات الأوروبية أو من خلال جذب النجوم الكبرى لفرق مثل ريال مدريد وبرشلونة.

وتسعى الأن إدارة الليجا للتفوق على الدوري الإنجليزي ماليا والذي نجح خلال الأعوام الماضية في بيع سلعته "البريميرليج" بأسعار خيالية وبفارق كبير عن باقي الأندية الأوروبية.

3 معايير جديدة

إدارة الدوري الإنجليزي كانت من أول الإدارات التي نجحت في تسويق الدوري الخاص بها على مستوى العالم وسعى لتقليل الفارق المالي بين الأندية وبعضها وذلك كان إحدى أسباب تتويج ليستر سيتي بالدوري خلال الموسم الجاري بعد صعوده من الدرجة الأولى منذ عامين فقط

وأعلن خافيير تيباس رئيس إدارة الدوري الإسباني بأن هناك ثلاث معايير جديدة سعيا وراء زيادة قيمة الدوري الإسباني بشكل عام وستتطبق هذه المعايير بداية من الموسم المقبل على الأندية وتخص تلك المعايير الحضور الجماهيري وحقوق البث التليفزيوني والصورة العامه للإستادات والملاعب.

الحضور الجماهيري

بداية من الموسم المقبل قررت إدارة الليجا بتوقيع غرامات خاصه على الأندية التي لا تتجاوز نسبة حضورهم الجماهير الـ50% وستقل قيمة الغرامة حتى نسبة الـ75% حيث تسعى إدارة الليجا بأن تكون هذه هي نسبة الحد الأدنى من الحضور الجماهيري في الدوري الإسباني.

غرامات إدارة الليجا ستجبر بعض الأندية على تخفيض قيمة التذاكر من أجل حس الجماهير على حضور مباريات فريقهم من المدرجات من أجل تفادي أي غرامات خلال الموسم.

ومن جانب إخراج المباريات تلفزيونيا ستتبع الليجا سياسة معروفه في الدوريات الإنجليزية والألمانية وهي سياسة "الإدراك البصري" حيث يتم تصوير المدرجات من الجانب الممتلىء وتفادي المدرجات الفارغة لإعطاء شعور للمشاهد بأن الاستاد اكثر امتلائا.

معايير للملاعب

وقرر الاتحاد الأسباني أيضا أن يبلغ الأندية بإقرار معايير خاصه لأرضية الملاعب "ونجيلة الملعب" وطول العشب ولونه وحتى طريقة تخطيطه بجانب إقرار أشكال محدده لشباك المرمى وتصميم دكة البدلاء خارج الملعب.

ومن الموسم المقبل سيتواجد ممثل من ادارة الدوري الإسباني بكل مباراة ليتأكد من اتباع تلك المعايير الجديدة الخاصة بأرضية الملعب ولكن لن يتم تطبيق اي عقوبات على الأندية لتي لا تتبع تلك المعايير حتى موسم 2017/2018.

البث التلفزيوني

وفيما يخص البث التلفزيوني فبداية من موسم القادم 2016/2017 سيتم بيع مباريات الدوري الإسباني بشكل جماعي على عكس المواسم الماضية مما سيزيد قيمته ماليا وسيترتب على ذلك زيادة كبيرة في ميزانية الأندية الإسبانية ماعدا ريال مدريد وبرشلونة.

فمن قبل كان يحصل الثنائي على أكثر من 50% من قيمة البث التلفزيوني بمفردهم بسبب البيع الفردي ولكن مع بداية الموسم المقبل سيتم البيع بشكل جماعي وستضاعف ميزانية باقي الأندية مرتين مقارنة بالمواسم السابقة.

وتعمل إدارة الليجا على تقليل الفارق الدخل من البث التلفزيوني بين ريال مدريد وبرشلونة وباقي الأندية خلال الـ5 سنوات القادمه وتأتي هذه الخطوات من ضمن خطة العمل التي تتبعها ادارة الليجا حاليا من أجل زيادة قيمة ماليا وفنيا.