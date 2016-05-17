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' إيجواين من كوكب آخر هو أفضل من سواريز '

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' إيجواين من كوكب آخر هو أفضل من سواريز ' ' إيجواين من كوكب آخر هو أفضل من سواريز '

يؤمن لوكا توني لاعب هيلاس فيرونا السابق أن جونزالو إيجواين مهاجم نابولي أفضل من نظيره في برشلونة لويس سواريز بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم المنصرم.

وكسر إيجواين رقما ظل صامدا في الدوري الإيطالي لـ66 عاما بعدما سجل 36 هدفا في 35 مباراة، فيما أحرز سواريز 40 هدفا في الدوري الإسباني الموسم المنصرم وتوج بجائزة الحذاء الذهبي.

وتحدث لوكا توني لموقع "تيكي تاكا" قائلا:"أعتقد أن إيجواين قام بعمل رائع جدا خلال الموسم المنصرم".

وواصل لاعب بايرن ميونيخ السابق حديثه"هو قام بعمل استثنائي على الرغم من أنه لم يشارك في كل المباريات.

وتابع"بالنسبة لي فإن إيجواين أفضل من سواريز هو لاعب من كوكب آخر".

في الوقت ذاته أكد توني أنه من الصعب على نابولي ضم مهاجم باريس سان جيرمان السابق زلاتان إبراهيموفيتش لصفوف الفريق في ظل امتلاكه لإيجواين.

وأضاف"سيكون من الصعب حدوث ذلك الانتقال إلا في حالة وجود طريقة لعب تتيح لإبرا وإيجواين باللعب سويا".

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فيديو اليوم السابع