سكاي سبورتس تكشف تفاصيل جديدة في مسلسل ' مورينيو ويونايتد وسان جيرمان '

مازال مسلسل أنباء تعاقد جوزيه مورينيو المدرب البرتغالي مع مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلو مستمرا وسط اهتمام من باريس سان جيرمان.

مدرب مانشستر يونايتد لويس فان جال أصبح منصبه مهددا بعدما فقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لصالح مانشستر سيتي بصرف النظر عن نتيجة لقاء نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

وفي الوقت ذاته نشرت شبكة "سكاي سبورتس" تقريرا يوم الثلاثاء أوضحت فيه تفاصيل جديدة في مسلسل تعاقد المدرب البرتغالي مع مانشستر يونايتد.

وأوضح التقرير بأن مورينيو تم إبلاغه بأنه لن يكون مدربا للشياطين الحمر إلا حال قرر ملاك النادي إقالة لويس فان جال بعد نهائي الكأس.

كما أشار إلى أن خورخي مينديز وكيل أعمال المدرب البرتغالي أكد له أنه سيكون مدربا لأحد الفرق الكبرى خلال شهر يوليو المقبل.

ووسط أنباء تعاقد مورينيو مع يونايتد فمازال باريس سان جيرمان مهتما بالتعاقد مع المدير الفني السابق لريال مدريد وإنتر ميلان وتشيلسي.

ويرغب سان جيرمان في التعاقد مع مورينيو خلفا للوران بلان خاصة بعدما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي على يد مانشستر سيتي.

لكن مورينيو لا يرغب في الرد على إدارة النادي الفرنسي إلا في حالة معرفة موقفه النهائي من تدريب يونايتد في ظل أن الفريق الإنجليزي هو رغبته في الأولى.