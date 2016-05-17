فينجر: جيرو هو مهاجم أرسنال الأول الموسم المقبل

أكد آرسين فينجر المدير الفني لأرسنال أن أوليفييه جيرو سيكون هو المهاجم الأساسي للمدفعجية خلال الموسم المقبل في تصريح قد يحبط جمهور فريقه.

وسجل جيرو خلال الموسم المنصرم مع أرسنال 24 هدفا من بينهم 16 في الدوري الإنجليزي ليكون بذلك هو أفضل موسم للمهاجم الفرنسي في البريميرليج.

وتحدث فينجر لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا:"نعم.. جيرو سيكون المهاجم الرئيس لأرسنال الموسم المقبل".

وأضاف المدرب الفرنسي المخضرم"أعتقد أن داني ويلبيك سيبتعد عنا كثيرا خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة لذا نحن نبحث عن ضم مهاجم جديد".

وأردف"بعد ذلك فالأمر متروك للمنافسة، جيرو لديه بعض اللحظات القوية والضعيفة ويجب أن نعرف كيف نتعامل معها".

وأتم"لكن ما يقدمه جيرو لا يصدق هو يسجل في بعض الأحيان أهدافا كثيرة وأقل في أوقات أخرى".