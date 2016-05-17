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صورة – 8 أرقام كارثية ليونايتد تحت قيادة فان جال

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صورة – 8 أرقام كارثية ليونايتد تحت قيادة فان جال صورة – 8 أرقام كارثية ليونايتد تحت قيادة فان جال

هل هو الموسم الأسوأ لمانشستر يونايتد مع مدربه لويس فان جال؟ "سكاي سبورتس" الإنجليزية نشرت إحصائية تمضنت ثمانية أرقام كارثية للشياطين الحمر مع مدربهم الهولندي مقارنة بباقي أندية الدوري الإنجليزي الـ19.

وكان يونايتد قد فقد فرصة التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لصالح غريمه التقليدي مانشستر سيتي.

بينما بلغ الفريق نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ويستعد لملاقاة كريستال بالاس في ملعب ويمبلي يوم السبت المقبل.

وجاءت الأرقام كالتالي:

** احتل يونايتد المركز الـ11 من حيث عدد تسجيل الأهداف خلال الدوري الإنجليزي فقد أحرز 46 هدفا فقط.

** سدد يونايتد 418 تسديدة في الدوري الإنجليزي وهو يحتل المركز الـ16 من بين أندية المسابقة في تلك الجزئية.

** سدد لاعبو الفريق 139 تصويبة بين الثلاث خشبان وهم في المركز الـ15.

** خلق يونايتد 301 فرصة في الموسم المنصرم من المسابقة وهم في المركز الـ18 في تلك الإحصائية.

** مرر لاعبو يونايتد 2327 في الثلث الأخير من الملعب وهم في المركز الـ14.

** أعاد يونايتد 3107 تمريرة للخلف وهم في المركز الأول في تلك الجزئية.

** أما التمريرات الجانبية فبلغ عددها 9718 تمريرة وهم في المركز الثالث.

** متوسط الاستحواذ ليونايتد بلغ 58.23% وهم في المركز الثاني في تلك الإحصائية، لكن على الرغم من ذلك فهم لم يستغلون ذلك الأمر لتسجيل الأهداف.

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