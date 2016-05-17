اذا كنت تعاني من قشرة الراس و تبحث عن اهم اسبابها و طرق علاجها طبيعيا فنقدم لك حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحة و الجمال مقال مذهل و صحي يشمل مجموعة من الوصفات الفعالة للتخلص من قشرة الشعر.

قد تعاني من قشرة الشعر في وقت ما وتبحث عن أفضل الحلول الفعالة في علاج القشرة وتسأل نفسك كيف يمكنني التخلص من القشرة ؟ فإذا كنت تعاني من مشكلة نزول تلك الأشياء ذات اللون الأبيض من شعرك ( القشرة ) . وقد يوجد ما يقرب من 411 قشرة في رأسك ويمكنك علاجها والتخلص منها تماماً .وفيما يلي مجموعة من العلاجات المنزلية تساعدك في التخلص من القشرة . ولكن إذا كان الوضع خطير لا تستطيع هذه العلاجات التخلص منها ويجب مراجعة الطبيب للحصول علي وصفة طبية .

أسباب قشرة الشعر

1 – عدم تمشيط الشعر بانتظام

> إن عدم تمشيط الشعر بانتظام يؤدي إلى ظهور قشرة الشعر لأن تمشيط الشعر يعتبر عملية طبيعية لفروة الرأس للتخلص من الخلايا الميتة وبالتالي فيجب أن تقومي بمتشطي شعرك مرتين على الأقل يوميا حيث أن تمشيط الشعر أيضا يزيد من تدفق الدم ونشاط الدورة الدموية في فروة الرأس

>2- استخدام نوع شامبو غير مناسب

> إن عدم غسير الشعر بانتظام يؤدي إلى تراكم الخلايا الميتة والزيت على فروة الرأس وبالتالي يؤدي ذلك إلى ظهور قشرة الشعر، ولكن ينصح أن تستخدم نوع شامبو مناسب لشعرك ويفضل النوع المصنوع من الأعشاب الطبيعية لأن النواع العادية من الشامبو تحتوي على مواد كيميائية ضارة تضر بصحة الشعر وتؤدي إلى جفاف الشعر وتجعده.

>3- الإجهاد

> إن الضغط النفسي والعصبي والإجهاد يؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه وظهور القشرة ولذلك يجب أن تحاول أن تخفف من الإجهاد الواقع عليك قدر الإمكان وأن تتبع أنظمة غذائية هامة وجيدة تضكن المحافظة على صحة الشعر.

>4- الاستخدام المفرط لمستحضرات الشعر

> إن الاستخدام المفرط فيه لأدوات ومنتجات تصفيف الشعر يؤدي إلى تلفه وتساقطه ويزيد من فرصة ظهور قشرة الشعر، وإذا كان لا بد من استخدامها فاستخدم والاسبراي والجل باعتدال ولا تسرف لأن المواد الكيميائية الموجودة بهذه المنتجات تضر جدا بالشعر.

>5- نظام غذائي غير مناسب

> إن صحة الشعر مثلها مثل باقي الجسم تعتمد على النظام الغذائي الجيد والمتوازن الذي تتبعه وبالتالي فيجب أن يتضمن نظامك الغذائي الفيتامينات والمعادن الهامة واللازمة لصحة الشعر مثل الزنك وفيتامين ب والحمض الدهني أوميجا – 3

>6- الجلد الجاف

> إن الأشخاص أصحاب البشرة الجافة دائما ما يعانون من القشرة خصوصا في فصل الصيف

إليك طرق الجديدة هذه ستفيدك جدا في التخلص من القشرة

1- غسل شعرك بإنتظام ولكن ليس بهوس :

> تحدث القشرة بسبب تلف في الخلايا الميته لفروة الرأس وليس بسبب الشعر .وينصح مركز مايو الطبي بغسل الشعر يوماً بالشامبو ضد القشرة حتي تعمل علي تخفيفها. لذلك عليك غسل شعرك من2-3 مرات في الأسبوع بالشامبو ضد القشرة .

> وإنتبه بأن الإستخدام المفرط للشامبو يضر بفروة الرأس وذلك لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من المواد الكميائية الضارة مثل كبريتات الوريل والتي تسبب في زيادة قشرة الرأس .

> ترك الشامبو بعض من الوقت حتي يعمل بصورة فعالة:

> بمعني إذا إخترت غسل شعرك بالشامبو ضد القشرة وتركه لمدة 5 دقائق علي شعرك . فهذا الوقت يعطي الشامبو فرصة للعمل .

> لمنع نمو قشرة الرأس يمكنك تسيرح شعرك بالفرشاة بعد الإستحمام وإستخدام الشامبو. تسريح الشعر يعمل علي توزيع الزيت علي فروة الرأس كاملة .

>2- تجنب الإجهاد ومواقف التوتر:

> يتسبب الإجهاد في قشرة الرأس ولذلك يجب حل مشاكل الإجهاد وتجنبها والتعامل مع الإجهاد بطرق فعالية وصحية أخري .

> مثل تناول طعام صحي وتجنب تناول الوجبات السريعة والأطعمة السكرية لأنها تضر بفروة الرأس ومعظم مشاكل الشعر.

>3-التخلص من القشرة بالزبادي :

> يمكنك إستخدام الزبادي للتخلص من قشرة الرأس :

> بمجرد غسل الشعر يمكنك تدليك فروة الرأس بالزبادي وتركه لمدة من 10-15 دقيقة

> قم بشطف وغسل شعرك مرة أخري ولكن بإستخدام كمية أقل من الشامبو . ويمكنك خلط الزعتر والبعض من المريمية و2 ملاعق طعام كبيرة من الخل ويمكنك إستخدام هذا الخليط لشطف الشعر.

> تسخين الماء في إبريق الشاي ووضع معلقة متوسطة من الأعشاب لكل كوب من الماء .

> صب الماء في الأكواب وتركها حتي تبرد من 10-15 دقيقة ثم وضع الزبادي . وتدليك فروة الرأس بهذا الخليط الصحي .

>4- التخلص من القشرة بالأسبرين :

> تفتيت 2 قرص من الأسبرين في قطعة من القماش أو منديل وبإستخدام المطرقة يمكنك تكسير هذه الأقراص وذلك في مقلاه حديد.

> وأيضاً يمكنك إضافة مسحوق الأسبرين إلي الشامبو العادي .

> ثم غسل الشعر بالشامبو وترك الشامبو علي شعرك لبضع دقائق .

>5- التخلص من القشرة بخشب الأرز :

> خلط الزيوت الأساسية لخشب الأرز مثل وضع 7 قطرات من زيت السرو و العرعر في كمية 50 مل من الماء.

> فرك فروة الرأس جيداً بالخليط وتركه لمدة ساعة ثم غسله جيداً بالماء الدافئ.

> ويمكنك إستخدام نفس كمية الزيوت في 600 مل من الماء لغسل الشعر بها .

>6- التخلص من القشرة بخل التفاح :

> خلط كمية من خل التفاح مع كمية مناسبة من الماء و غسل الشعر بشكل طبيعي ،ثم فرك فروة الرأس بالخليط جيداً مع الإنتباه حتي لا يصل الخليط إلي منطفة العينين فهو مضر جداً .

> تركه علي الشعر لمدة من 15-20 دقيقة وغسله بالماء جيداً ولا تقلق رائحة الخل ستزول بعد أن يجف شعرك.

> عليك تكرار ذلك يومياً ولمدة أسبوع فالخل يعمل علي التخلص من القشرة بسهولة .

>7- البيكنج صودا تساعد جدا في التخلص من القشرة

> يمكنك إستبدال الشامبو بالبيكنج صودا ويمكن إستعماله بالعديد من الطرق وذلك لأنه مشهور في التخلص من القشرة .

> بدلاً من إستعمال الشامبو ،يمكنك تدليك فروة الرأس بمسحوق البيكنج صودا وغسل الشعر بعد مرور دقيقة واحدة .

> بعد مرور إسبوعين من إستخدام البيكنج صودا ستري تأثير فعال وسحري وترك فروة الرأس خالية من أي قشرة .

>8- زيت الأطفال طريقة جديدة إتبعيها فهي تساعد في التخلص من القشرة :

> وضع زيت الأطفال وتدليك فروة الرأس جيداً به .

> تغطية شعرك بمنشفة وترك الزيت علي شعرك طوال الليل وحتي الصباح .

> غسل شعرك بالشامبو ضد القشرة . وينبغي وضع الزيت ليلاً .

>9- زيت جوز الهند :

> غسل شعرك ولكن بدون إستخدام البلسم وتجفيفه جيداً بعد الإستحمام تأكدي من أن شعرك غير جاف تماماً .

> تدليك فروة الرأس بزيت جوز الهند .

> غسل شعرك جيداً بالماء لإزالة زيت جوز الهند جيداً وقد تحتاج غسل شعرك مرتين للتأكد من إزالته تماماً .

> يمكنك تكرار ذلك مرة واحدة في الإسبوع حتي تزول القشرة تماماً .



>10- التخلص من القشرة بزيت شجرة الشاي

> يمكنك إستخدام زيت شجرة الشاي مع الشامبو بصورة متكررة .لزيت شجرة الشاي رائحة رائعة ويعمل كمنظف طبيعي للشعر ،ويعالج القشرة بصورة فعالة .

> يمكنك تدليك فروة الرأس بزيت شجرة الشاي والشامبو جيداً ثم تركه لمدة 5 دقائق قبل غسله بالماء . يجب تكرار هذه العملية مرة واحدة في اليوم الواحد .

>11- إستخدام بذور الحلبة :

> يمكنك طحن البذور جيداً باليد ولكن عدم إستخدام الخلاط .

> نقع البذور في الماء.

> وتركه ليلة كاملة علي شعرك .

> غسل البذور جيداً بالماء.

>12- زيت الزيتون :

> وضع زيت الزيتون علي شعرك قبل غسله وتركه علي الشعر مدة من 5-10 دقائق قبل غسله .

> ويمكنك وضع زيت الزيتون مرة أخري قبل الذهاب للنوم ثم لف الشعر بمنشفة والنوم علي وسادة قطن لكي تمتص الزيوت جيداً . فهذا يساعدك علي التخلص من القشرة .

>13- سائل تنظيف الفم :

> مزج 1 من غسول الفم في 1/9 كوب من الماء وصب هذا الخليط علي شعرك بعد غسله .

> وهناك طريقة بسيطة وهي تفريغ الغسول مباشرة علي شعرك.

نصائح :

الإنتباه عند إستخدام هذه الطرق وعدم تكرار المستمر لها لأنه ستعمل علي تهيج فروة الرأس وقد تتسبب في زيادة قشرة الرأس .

> تمشيط شعرك بمشط ذو أسنان صغيرة حيث يساعد في إزالة القشور تماماً . وأيضاً يمكنك إستخدام بودرة الأطفال عند تمشيط الشعر .

> عند إستخدام الشامبو يمكنك وضع بضع من عصير الليمون وذلك لتقليل من الإصابة بالقشرة

> يمكنك تنظيف الفرشاة بإنتظام بالخل .

> يمكنك إستخدام بعض الدهون المضادة للقشرة فهي لها نتائج رائعة .

تنبيهات :

توقف عن الإستخدام المستمر لشامبو ضد القشرة فهو قد يؤدي إلي زيادة القشرة .

> إذا كانت القشرة تزداد بإستمرار وبصورة كبيرة يجب إستشارة الطبيب .

> إذا إستمرت القشرة في النمو قد تكون مُصاب بالصدفية في فروة الرأس أو إلتهاب في جلد الرأس ،لذلك ننصح بزيارة طبيب الأمراض الجلدية .

> إذا كنت تستخدم الخل علي شعرك فرائحته تزول بعد تكرار غسله بالماء .

شامبو شجرة الشاي لإزالة قشرة الشعر :

شجرة الشاي تحتوي علي مواد مضادة للبكتريا و مضادة للميكروبات، لأن الفطريات تسبب مشاكل في الجلد و شجرة الشاي لها قدرة علي علاج هذه المشكلة بطريقة طبيعية.

> المكونات:

> ربع كوب من لبن جوز الهند

> نصف كوب من الصابون السائل

> نصف كوب جليسرين نباتي

> 2 معلقة صغيرة زيت اللوز أو بذور العنب أو زيت الجوجوبا

> 10 قطرات من زيت شجرة الشاي

> اخلط كل هذه المكونات في زجاجة واحدة، ويجب رج الزجاجة جيداً قبل كل استخدام

ماسك لبن جوز الهند للشعر الخفيف لإزالة القشرة + نمو الشعر

لبن جوز الهند يحتوي علي بروتينات صحية و دهون أساسية، حيث يعزز تلك الفوائد من نمو الشعر بشكل طبيعي .

> وصفات طبيعية تعالج قشرة الشعر وسقوطه 1المكونات:

> نصف كوب لبن جوز الهند

> 3 معالق صغيرة زيت زيتون

> ماء ساخن عند الأحتياج

> امزج زيت الزيتون مع لبن جوز الهند و ضعه علي فروة الرأس و قم بتوزيع هذا الخليط علي كل الشعر. قم بتدليك فروة الرأس حتي نهاية أطراف الشعر. ارتدي غطاء للشعر (بونيه) حتي تساعد الحرارة في اختراق الماسك للمسام. اترك الماسك علي الشعر لمدة 10-15 دقيقة، ثم اغسل الشعر بالشامبو.

سبراي النعناع لزيادة نمو الشعر+ إزالة القشرة :

النعناع يقوم بتنظيف فروة الرأس، ويساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة علي بصيلات الشعر،وفي نفس الوقت يعزز من بصيلات الشعر حتي تنمو بزيادة.

> المكونات:

> 4 أكواب من الماء المغلي

> 1 معلقة كبيرة من أوراق الروزماري طازج أو مجفف

> 1 معلقة كبيرة من أوراق النعناع الطازج

> في الماء المغلي اضع كل المكونات، واتركها تغلي لمدة قصيرة، ثم انقلها في زجاجة الرذاذ . قم برش هذا الأسبراي بعد غسل الشعر بالشامبو . قم بالرش علي فروة الرأس و الشعر ايضاً و اتركه لمدة 5 دقائق قبل شطف الشعر مرة ثانية ولكن بماء بارد